"Sieht so aus, als hätte Zuckerberg den Kongress belogen"

Das ohnehin schon angeschlagene Image von Facebook leidet weiter. Gerade hat sich das Unternehmen von der Affäre um Cambridge Analytica erholt und schon kommt der nächste Skandal daher. Denn das Unternehmen ermöglichte mindestens 60 Geräteherstellern, wie Amazon oder Apple, auf persönliche Daten zuzugreifen.

Die Deals wurden ausgehandelt, noch bevor es Facebook-Apps für Smartphones gab. Facebook wollte damit seine Reichweite ausbauen und die Hersteller konnten ihren Kunden neue Extras, wie inkludierte Like-Buttons anbieten. Die New York Times hat berichtet. Nun wollen Behörden in den USA und der EU gegen Facebook ermitteln.

Doch die Unternehmen hatten nicht nur Zugriff auf die Daten der Nutzer, sondern auch auf deren Facebook-Freunde. Hat ein Handybesitzer also 500 Facebook-Freunde, besitzt der Hersteller Information über ihre Religion, Beziehungsstatus, politische Einstellung und vieles mehr. Facebook verhandelte diese Deals vor zehn Jahren, um seine Reichweite zu erhöhen. Jetzt muss sich das Unternehmen rechtfertigen.

Dabei sollte das nicht mehr notwendig sein. Erst im April stellte sich Facebook CEO Mark Zuckerberg den Fragen des US-Kongresses. Über die Partnerschaften mit den Hardwarefirmen war zu diesem Zeitpunkt noch nichts bekannt. "Es beunruhigt mich sehr, erst jetzt zu erfahren, dass noch weitere persönliche Daten ohne Einverständnis der Verbraucher weitergegeben wurde", sagt die Senatorin Amy Klobuchar, die Zuckerberg ebenfalls befragt hat.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Barbara Underwood kündigte an, ihre Ermittlungen gegen Facebook auszuweiten. Man wolle die Deals mit den Geräteherstellern untersuchen, hieß es in den New York Times. Auch die EU erklärte, in der Causa stärker ermitteln zu wollen. Die US-amerikanische Federal Trade Commission hat sich des Falles schon angenommen. Die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde prüft, ob Facebooks Praktiken gegen früheren Erlass verstößt.

Vor drei Jahren beschloss Facebook, dass externe Unternehmen künftig keine Information von Freunden der Nutzer sammeln durften. Offenbar mit Ausnahme der 60 Partnerunternehmen. In einem offiziellen Statement erklärt Facebook, die Geräte funktionieren als eine Erweiterung des sozialen Netzwerks und sind damit nicht extern. "Wir wissen nichts über irgendeinen Missbrauch der Daten", betont Ime Archibald von Facebook.

Sure looks like Zuckerberg lied to Congress about whether users have “complete control” over who sees our data on Facebook. This needs to be investigated and the people responsible need to be held accountable. https://t.co/rshBsxy32G