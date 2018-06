Siemens-Chef kritisiert Trumps Handelspolitik - und lobt China

Siemens-Chef Joe Kaeser hat die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. "Die richtige Antwort auf mangelnde Wettbewerbsfähigkeit ist Innovation und Produktivität und keine Zölle und Tweets", sagte der Manager am Mittwoch vor Wirtschaftsvertretern in Peking.

"Wir leben in einer Zeit, in der langjährige Vereinbarungen und Allianzen in Frage gestellt werden", warnte Kaeser. Nationale Abschottung sei auf dem Vormarsch.

Kaeser machte die Bemerkungen auf einem Siemens-Forum zu Chinas "Neuer Seidenstraße" - einem gewaltigen Infrastrukturprojekt, in dessen Zuge neue Handelskorridore nach Europa und Afrika entstehen sollen. Der Siemens-Chef lobte das Projekt als "Meilenstein-Bewegung". Es habe das Potenzial, zur neuen "Welthandelsordnung für freien und fairen Handel made by China" zu werden. Siemens habe bereits zahlreiche Kooperationen vereinbart, um vom "größten Infrastrukturprojekt aller Zeiten" zu profitieren.

Er begrüße Chinas Engagement, sich weiter zu öffnen und den globalen, vernetzten Freihandel zu fördern, sagte Kaeser. Es müsse jedoch sichergestellt werden, dass es in Europa und China gleiche Wettbewerbsbedingungen gibt.

Viele europäische Staaten und ausländische Unternehmen stehen Pekings Wirtschaftspolitik weiterhin kritisch gegenüber. China bekenne sich zwar offiziell zu den Spielregeln der Welthandelsorganisation, unterfüttere dies aber nicht mit "greifbaren Taten", hieß es kürzlich in einer Stellungnahme von 27 der 28 EU-Botschafter in Peking. Die "Neue Seidenstraße" laufe "der EU-Agenda für die Liberalisierung des Handels entgegen und verschiebt das Kräfteverhältnis zugunsten subventionierter chinesischer Unternehmen".

