Fischer-Ski kauft finnische Stock-Marke One Way

Die Fischer Sports GmbH mit Sitz in Ried im Innkreis hat die Marken- und Patentrechte des finnischen Herstellers One Way erworben. Das finnische Unternehmen ging Anfang des Jahres in Konkurs, sein Fokus liegt auf Langlaufsport, zum Portfolio gehören auch Stöcke, Brillen, Textil und Accessoires. Fischer übernahm einen Rennservice-Mitarbeiter, teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung mit.

Die Marke One Way werde nun in die Fischer Unternehmensgruppe eingegliedert, wurden Medienberichte bestätigt. Ziel sei es, die Marke zum führenden Anbieter für Langlauf- und Alpinstöcke zu entwickeln. Das erfolgreiche Rennsportengagement wird ohne Unterbrechung fortgeführt, man will hier die Synergien mit Fischer-Ski im Rennlauf sowie in der Produktentwicklung nutzen.

(APA)