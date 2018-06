Elektro-Testflugzeug mit Siemens-Antrieb abgestürzt - zwei Tote

Beim Absturz eines Testflugzeugs mit Siemens-Elektroantrieb sind in Ungarn zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück habe sich am 31. Mai nahe Budapest ereignet, bestätigte der Münchner Konzern am Mittwoch Medienberichte. Dabei kamen den Angaben zufolge der Pilot und ein Passagier ums Leben. Zur Ursache äußerte sich Siemens nicht; man arbeite mit den Behörden vor Ort zusammen. Der Technologiekonzern kooperiert seit mehr als zwei Jahren mit dem ungarischen Flugzeugbauer Magnus und liefert Elektroantriebe und Komponenten für dessen E-Testflotte. Siemens teilte weiter mit, bis die Absturzursache geklärt sei, blieben die weiteren Versuchsflieger vorsichtshalber am Boden.

(Reuters)