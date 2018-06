EU-Disput um Tarife: "Gift für dritte Piste"

Es ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt in Richtung der geplanten dritten Piste des Flughafens Wien: Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat dem Antrag von Pistengegnern nach aufschiebender Wirkung nicht stattgeben, erklärte Flughafen-Vorstand Günther Ofner am Mittwoch. Deshalb sei das Projekt aber noch „keine g'mahte Wies'n“. Denn jetzt sind Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof am Wort, die von den Pistengegner erneut angerufen wurden.

Mit Entscheidungen sei erst 2019 zu rechnen. Auch wenn diese zugunsten des Flughafens ausfallen – was Ofner und sein Vorstandskollege Julian Jäger angesichts der positiven Einstellung der Bundesregierung zum Infrastruktur-Ausbau auch hoffen: „Bagger fahren dann noch immer nicht“, betonte Ofer am Mittwoch im Klub der Wirtschaftspublizisten.

Fluglinein fordern Gebührensenkung

Es droht nämlich Ungemach in Form jahrelanger Investitionsunsicherheit aus Brüssel. Die Vereinigung Airlines for Europe (A4E), der Schwergewichte wie Lufthansa, Air France/KLM, IAG (British Airways), Ryanair und EasyJet angehören, kritisiert die hohen Flughafentarife und macht sich für eine Reform der EU-Entgelt-Richtlinie stark. Auf deren Basis beruhen nationale Flughafenentgeltgesetze. Die A4E untermauert ihre Forderung mit einer Studie, der zufolge die Gebühren an den 21 größten europäischen Flughäfen seit 2005 um 80 Prozent gestiegen seien. "Wir haben die Gebühren von 2006 bis 2016 nur um vier Prozent erhöht", zitierte Jäger aus der Studie.

„Noch gibt es kein Konzept, was und wie reformiert werden soll“, ärgert sich Ofner. Allein eine Diskussion würde jedoch Jahre dauern – ohne Aussicht auf einen Kompromiss. Die Airports würden jedoch gelähmt. Damit würden große Infrastrukturprojekte, wie sie viele europäische Flughäfen planten, in der Luft hängen. „Für die dritte Piste wäre das Gift.“ Ohnedies würde sie im Bestfall erst Ende der 2020er Jahre in Betrieb gehen.Denn allein die Planung, Erwerb der Grundstücke sowie sonstige bauliche Maßnahmen (etwa die Verlegung einer Straße) würde einiges an Zeit beanspruchen.

Ungeachtet der Piste investiert der Flughafen in zehn Jahren 1,6 Mrd. Euro in den Aus- und Umbau der Terminals, des Pier Ost und die Süderweiterung. Die Gebäude hätten damit dann eine Kapazität für 35 Millionen Passagiere. Im Vorjahr fertigte Wien 24,4 Millionen Reisende ab.

Deutlich höhere Dividende

Dabei scheint die neue Start- und Landebahn angesichts des rasanten Wachstums immer wichtiger. 2018 und 2019 dürften laut Jäger Rekordjahre werden. Allein für Juli und August geht er von 5,5 Millionen Passagieren aus, was einem neunprozentigen Plus entspräche.

Zweimal schon hat der Flughafen, an dem Wien und Niederösterreich je 20 Prozent halten, die Gewinnprognose erhöht. Nun geht man heuer von 148 Mio. Euro Nettogewinn aus. Bei einer stabilen Ausschüttungsquote von 50 Prozent würde das eine Erhöhung der Dividende von 20 Prozent bedeuten.

Schub geben dem Airport die Billig-Airlines Laudamotion/Ryanair, Wizz Air, EasyJet und Vueling, die jetzt hier auch Flugzeuge stationieren (die „Presse“ vom 25.5.). Sie dürften heuer um 50 Prozent wachsen und ihren Marktanteil auf 20 Prozent steigern. Womit Wien immer noch unter dem europäischen Schnitt von 30 bis 40 Prozent läge. Auch die Langstrecke wächst – mit der AUA, die heuer Kapstadt und Tokio neu aufnimmt, und neuen ausländischen Airlines wie der chinesischen Hainan, sowie Saudia und Flynas aus Saudiarabien. Bestehende Fluglinien wie Eva Air, Äthiopian, Thai und Air India stockten ihr Angebot auf.