Razzia bei Audi-Chef Stadler

Im Diesel-Skandal bei Volkswagen ermittelt die Staatsanwaltschaft nun auch gegen Audi-Chef Rupert Stadler wegen Betrugsverdachts. Die Staatsanwaltschaft München II teilte mit, sie führe Stadler sowie ein weiteres - namentlich nicht genanntes - Vorstandsmitglied der Ingolstädter VW-Tochter als Beschuldigte. Zur Sicherung von Beweismaterial seien am Montag die Privatwohnungen der beiden Manager durchsucht worden. Ihnen werde jeweils Betrug sowie mittelbare Falschbeurkundung zur Last gelegt. Dabei geht es um den Vorwurf, dass Diesel-Fahrzeuge mit manipulierter Software auf den europäischen Markt gebracht wurden. Ein Audi-Sprecher bekräftigte, das Unternehmen kooperiere mit den Ermittlern. Volkswagen lehnte wegen der laufenden Ermittlungen eine Stellungnahme ab. Es gelte weiterhin die Unschuldsvermutung, sagte ein Sprecher.

Für Volkswagen-Chef Herbert Diess könnten sich die Ermittlungen gegen Stadler zu einem Problem auswachsen. Denn er setzt auf den Audi-Chef beim Umbau des Konzerns. Stadler leitet die wichtige Premiumgruppe der Wolfsburger mit der Marke Audi an der Spitze.

Die Staatsanwaltschaften in München und Braunschweig ermitteln seit zweieinhalb Jahren in der Dieselaffäre gegen zahlreiche Beschuldigte bei Volkswagen und Audi. Stadler hat jede Beteiligung an Manipulationen bestritten und konnte sich trotz interner Kritik bisher als Audi-Chef halten, weil die Eignerfamilien Porsche und Piech zu ihm halten. Die Porsche SE wollte sich zunächst nicht äußern. Über sie halten die Familien mit 52 Prozent die Mehrheit an Volkswagen.

Mit der Ausweitung der Ermittlungen laufen in dem Münchner Verfahren inzwischen Verfahren gegen 20 Personen. Erst im Februar hatten die Ermittlungen die Vorstandsebene von Audi erreicht. Damals durchsuchte die Staatsanwaltschaft München Privatwohnungen und einen Arbeitsplatz von drei weiteren Beschuldigten, darunter zwei ehemalige Audi-Vorstände. Sie stehen im Verdacht, mit dafür gesorgt zu haben, dass ein wesentlicher Teil der mit Schummelsoftware ausgestatteten Dieselfahrzeuge in den USA und Europa auf den Markt gebracht wurde. Schon davor waren Ermittler mehrfach zu Razzien nach Ingolstadt ausgerückt ist, um Beweismaterial zu sichern.

Vergangene Woche erst hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) den offiziellen Rückruf von 60.000 A6 und A7 wegen einer manipulierten Motorsteuerung angeordnet.

Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen laufen auch gegen Mitarbeiter der Autobauer Daimler und BMW. Daimler-Chef Dieter Zetsche traf sich am Montag wegen des Vorwurfs von Abgasmanipulationen bei der Marke Mercedes erneut mit Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in Berlin.

(APA/dpa/Reuters)