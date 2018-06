René Benko bietet 450 Millionen für Kika/Leiner

Alles wartet auf die Entscheidung über die Zukunft der angeschlagenen Möbelkette Kika/Leiner. Nach zweiwöchigem Tauziehen dürfte sie heute Nachmittag bekannt gegeben werden. Das erfuhr "Die Presse" aus informierten Kreisen.

Und die Sache wird spannend: Immobilientycoon René Benko hat - wie "Die Presse" soeben erfahren hat - ein Angebot gelegt, das bis 13.30 Uhr galt. Er bietet 450 Mio. Euro für die Immobilien von Kika-Leiner und einen Euro für das operative Geschäft.

Auslöser der aktuellen Krise beim zweitgrößten österreichischen Möbelhaus mit gut 5000 Mitarbeitern war der abrupte Rückzug seines größten internationalen Kreditversicherers Euler Hermes. Das war vor zwei Wochen. Doch danach schien es hinter verschlossenen Türen bald schon nicht mehr um die Suche nach einem Nachfolger für den Kreditversicherer zu gehen, der die Lieferanten gegen etwaige Forderungsausfälle absichert.

Es ging um mehr. Die Frage lautete: Notverkauf oder Insolvenz? Gläubiger, Kaufinteressenten und das nach Österreich eingeflogene Management des von einem Bilanzskandal erschütterten Mutterkonzerns Steinhoff verhandelten Tag und Nacht. Der Datenraum ist schon seit Tagen geöffnet. Nach außen drang jedoch nichts - Gläubigerschützer und Branchenkenner konnten nur Mutmaßungen über die Zukunft des Unternehmens anstellen.

Signa: Kein Kommentar

Bis heute. Jetzt erfuhr "Die Presse": Für Gunnar George ist die angestrebte "österreichische Lösung" mit dem Benko-Angebot in greifbarer Nähe. Von Signa gab es dazu kein Kommentar.

Ein Indiz dafür, dass die Verhandlungen nicht mit dem Gang zum Insolvenzgericht enden, ist laut Creditreform auch die Tatsache, dass Insolvenzexpertin Ulla Reisch noch keinen Kontakt mit den Gläubigerschützern aufgenommen hat. Reisch, die die Möbelkette begleitet, hat auch erst kürzlich die Niki-Pleite abgewickelt. Sie ist für ihre proaktive Art bekannt: Wäre die Insolvenz bei Kika/Leiner absehbar, hätte sie die Kreditschützer darauf vorbereitet, heißt es.

Bei Kika/Leiner hält man sich zurück. Es sei noch alles offen, heißt es vom Unternehmen - die kommenden Stunden seien entscheidend. Und "es sieht gar nicht so schlecht aus", sagt ein mit den Verhandlungen Vertrauter. Dass das Unternehmen in die Insolvenz geschickt wird - wie "Der Standard" am Donnerstagvormittag online berichtete - wurde von Sprecherin Sonja Felber vehement zurückgewiesen. Das letzte Wort werde erst gesprochen. Hinter vorgehaltener Hand heißt es: Das letzte Wort, das sprechen heute die Gläubiger - sie müssen dem Benko-Deal zustimmen.

Die Spekulationen über eine mögliche Insolvenz bei Kika/Leiner hatte schnell die Börse erreicht. Die Aktie des Mutterkonzerns Steinhoff sackte am Donnerstagvormittag um vier Prozent ab. Aber das spielt kaum noch eine Rolle, das Papier kostet mittlerweile nur keine acht Cent mehr. Der Konzern, der noch vor zwei Jahren an der Börse mit etwa 20 Milliarden Euro bewertet war, hat nur mehr einen Börsenwert von 340 Millionen Euro. So gut wie alle Analysten haben die Bewertung eingestellt.