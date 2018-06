Kika/Leiner: "Mitarbeiter reagieren begeistert"

Unzählige Reaktionen von Mitarbeitern habe er heute früh bereits erhalten, sagt Leiner-Betriebsratschef Karl Vogl. Und der Grundtenor sei, "wie wenn bei einem wichtigen Fußballspiel ein Tor geschossen wurde. Alle Mitarbeiter reagieren mit Begeisterung." Grund für die Freude ist die Nachricht, dass die wirtschaftlich angeschlagene Möbelhandelskette vom Immobilieninvestor René Benko übernommen wird.

450 Mio. Euro soll Benko dem südafrikanisch-deutschen Steinhoff-Konzern für die Immobilien von Kika/Leiner geboten haben. Darüber hinaus noch einen symbolischen Euro für das operative Geschäft. Letzteres lief zuletzt nämlich nicht mehr sonderlich gut. "Kika/Leiner macht gegenwärtig Verluste und hatte einen signifikanten Liquiditätsbedarf gegenüber der Gruppe", heißt es in einem Statement, das Steinhoff am Freitag veröffentlichte. "Jeder Restrukturierungsplan für Kika/Leiner würde hohe neue Investments über die kommenden Jahre erfordern." Geld, das Steinhoff weder hat noch bereit ist, zu finanzieren.

Neue Investitionen durch Benko?

Benko und seine Signa-Holding sollen hingegen bereit sein, diese finanzielle Last zu stemmen. Dass diese Restrukturierung auch Filialschließungen und den Abbau eines Teils der 5000 heimischen Mitarbeiter nach sich ziehen dürfte, darüber gibt man sich auch im Betriebsrat keinen Illusionen hin. "Ich erwarte, dass man Möbelverkaufsflächen verringert und beispielsweise durch ein Shop-im-Shop-Konzept ersetzt. Denn grundsätzlich sind die Möbelverkaufsflächen in Österreich zu groß", sagt Vogl. Auch im Verwaltungsbereich seien Rationalisierungen durchaus vorstellbar.

Der Betriebsrat will dabei darauf achten, dass jene Mitarbeiter, die ihren Job verlieren, entsprechende Sozialpläne und Abfertigungen erhalten. Vor kurzem sei ja erst der Standort im steirischen Bruck an der Mur geschlossen worden. "Und alle Mitarbeiter waren dort sehr zufrieden mit der gefundenen Lösung." Man sehe den Verkauf jedenfalls als neuen Beginn und gehe mit einem positiven Gefühl in die neue Situation. "Ich erwarte mir jedenfalls, dass unter der Ägide von Herrn Benko wieder eine klare Strategie gefahren wird", so Vogl. Leiner solle wieder ein hochwertiges Möbelhaus für Kunden mit höheren Ansprüchen werden und Kika ein klar definiertes Haus für modernere und günstigere Möbel.

Wie die Pläne von Benko im Detail aussehen, ist bisher noch nicht bekannt. Am Donnerstagabend gab es ja auch erst eine Grundsatzeinigung. In den kommenden Tagen sollen die Verträge erstellt werden, für kommenden Dienstag ist die Vertragsunterzeichnung geplant.