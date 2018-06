Kapsch Traffic mit weniger Gewinn

Wien. Der börsenotierte Anbieter von Mautsystemen Kapsch TrafficCom hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 deutlich weniger verdient. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, ist das Periodenergebnis um rund ein Drittel auf 28 Millionen Euro gesunken. Der Rückgang hänge unter anderem mit Währungsverlusten zusammen, sagte Firmenchef Georg Kapsch, der auch Präsident der österreichischen Industriellenvereinigung ist.

Kapsch betonte, das Ergebnis sei immer noch „relativ gut“. Weil keine nachhaltige Ergebnisschwächung zu erwarten sei, soll die Dividende konstant bleiben. Der Vorstand wird daher der Hauptversammlung erneut eine Dividende in der Höhe von 1,50 Euro pro Aktie vorschlagen.

In den vergangenen Monaten hat die Aktie an Wert verloren. Noch zu Jahresbeginn lag der Aktienkurs bei knapp unter 50 Euro. Am Montagnachmittag waren es weniger als 37 Euro. Der Rückgang des Aktienkurs schmerze, wie der Firmenchef am Montag sagte.

Die Analysten sehen vor allem Unsicherheiten in Tschechien und in Polen. In Tschechien läuft der Vertrag mit den Österreichern bis Ende 2019. Bei der neuen Ausschreibung ging jedoch ein slowakisch-tschechisches Konsortium als Sieger hervor. Kapsch TrafficCom hat dagegen Einspruch erhoben, weil das Verkehrsministerium in Tschechien die Unterlagen auf USB-Speichersticks an die Interessenten übergeben habe, wobei der Inhalt nicht in allen Fällen gleich gewesen sein soll.

Im Mai wurde die Ausschreibung nach der Beschwerde der Österreicher gestoppt. Wie es weitergeht, ist offen.

Firmenchef Kapsch sagte, man habe den Auftrag in Tschechien noch nicht ganz verloren. Aber vor zehn Jahren wäre ein möglicher „Verlust eines so großen Auftrags wie in Tschechien ans Eingemachte gegangen“. Mittlerweile sei das Unternehmen viel breiter aufgestellt und könne Vorgänge wie in Tschechien leichter verkraften.

Auftrag in Sambia

Nicht ganz so gut läuft es auch in Polen. Dort endet der Vertrag mit den Österreichern im November 2018. Polen will das Mautsystem künftig von einer staatlichen Stelle betreiben lassen. Kapsch sieht in Polen trotzdem „noch Möglichkeiten weiter zuzuliefern“.

Laut Firmenchef Kapsch spüre das Unternehmen die Tendenz zur Renationalisierung in Europa. Dies sei „eine gesellschafts- und wirtschaftspolitische Katastrophe für den Kontinent“. Bei Verstaatlichungen versuche Kapsch TrafficCom, Lösungen mit den jeweiligen Ländern zu finden.

Trotzdem gibt es auch positive Nachrichten. In Sambia haben sich die Österreicher mit einem lokalen Partner die landesweite Konzession für Verkehrssicherheit und Verkehrsmanagement gesichert. Der erwartete Umsatz der Gemeinschaftsfirma wird in den ersten drei Jahren zwischen 90 und 110 Millionen Euro liegen. Das Projekt in Sambia hat eine Laufzeit von 17 Jahren.

In Bulgarien erhielt Kapsch TrafficCom den Auftrag für den Aufbau eines landesweiten Mautsystems für Lkws und die Einführung einer eVignette für Pkws. Dabei handelt es sich um das sechste landesweite Mautsystem von Kapsch TrafficCom in Europa (nach Österreich, Polen, Schweiz, Tschechien und Weißrussland) Auch in Maryland (USA) kamen die Österreicher zum Zug. Dort geht es um Nachrüstung und Betrieb von Mauteinrichtungen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 plant KapschTrafficCom ein Umsatzwachstum von rund zehn Prozent. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (Ebit) soll ebenfalls um rund zehn Prozent steigen. (höll)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2018)