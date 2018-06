Italiener investieren in Russland 450 Mio. Euro in Windparks

Enel steigt in Russland in den Windparkbereich ein. Der italienische Energiekonzern investiert 450 Mio. Euro in zwei Windparks mit einer Kapazität von insgesamt 291 Megawatt (MW). Enel hat bereits die beiden Gesellschaften gegründet, die ab 2019 die beiden Windparks errichten und betreiben werden, so die Mailänder Wirtschaftszeitung "Milano Finanza" (Dienstagsausgabe).

Ein erster Windpark soll 2020 in Betrieb gehen, der zweite im Jahr 2021. Enel hatte sich im vergangenen Jahr bei einer Versteigerung für die Errichtung von Windparks mit einer Kapazität von insgesamt 1,9 Gigawatt (GW) durchgesetzt.

Die beiden Windparks werden von Enel Green Power entworfen, dem Enel-Sektor für erneuerbare Energien. Die russische Regierung will ihrem Ziel näher rücken, bis 2024 4,5 Prozent der Stromproduktion durch erneuerbare Energien zu gewinnen.

Errichtet werden die beiden Windparks von Enels russischer Tochter, Enel Russia. Diese betreibt bereits vier thermoelektrische Werke mit einer installierten Kapazität von 9,5 GW in Russland.

(APA)