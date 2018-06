Bei Jungheinrich steht ein Chefwechsel an

Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich bereitet einen Chefwechsel vor. Der für den Vertrieb zuständige Manager Lars Brzoska werde im Verlauf des Jahres 2019 den Vorstandsvorsitz von Hans-Georg Frey übernehmen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstagabend in einer Pflichtveröffentlichung mit. Frey solle dann in den Aufsichtsrat wechseln und im Vorsitz auf Jürgen Peddinghaus folgen. Neuer Vertriebsvorstand zum 1. September 2018 werde Regionalleiter Christian Erlach. Brzoska übernehme vorübergehend den Technikvorstand zum 1. September 2018. Bei den übrigen Ressortverantwortlichkeiten im Vorstand gebe es keine Veränderungen.

(Reuters)