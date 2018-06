Maschinenbauer Klingelnberg platziert Aktien zu 53 Franken

Die Aktien des Maschinenbauers Klingelnberg wurden zu je 53 Franken bei Anlegern platziert, wie das Unternehmen aus Zürich am Mittwoch mitteilte. Der Hersteller von Zahnrädern, Maschinen zu deren Herstellung und Messgeräten reizte damit die von 45 bis 54 Franken reichende Preisspanne nahezu aus. Der Handel an der Börse Zürich startet am Mittwoch.

Durch den Börsengang fließen dem Unternehmen brutto 20 Millionen Euro zu, die ins weitere Wachstum und Zukäufe investiert werden sollen. Daneben trennte sich die Eigentümerfamilie von Anteilen, so dass der Streubesitz bei bis zu knapp 57 Prozent liegt. Zum Platzierungspreis ist Klingelnberg 470 Millionen Franken wert.

(Reuters)