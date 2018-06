Studie: Apple trickst weiter bei der Steuer

Wien. Der US-Konzern Apple soll in Europa mit diversen Tricks weiterhin massiv Steuervermeidung betreiben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Linksfraktion im EU-Parlament, die am Donnerstag in Brüssel präsentiert wurde.

Bis zu 21 Milliarden Euro könnten Apples Tricks die EU-Staaten in den letzten drei Jahren gekostet haben, heißt es darin. Die Studie untermauert laut Linksfraktion, dass Apple auch nach der von der Kommission im Juni 2014 eingeleiteten Prüfung mit der Steuerdrückerei weitermachte – mithilfe der irischen Regierung.

Dank zahlreicher Doppelbesteuerungsabkommen bleibe etwa der berüchtigte „Double Irish“ nach dem offiziellen Auslaufen Ende 2020 bestehen. Großzügige Abschreibungsregeln für immaterielle Vermögenswerte, weitreichende Steuergutschriften für Forschungsausgaben und eine 2016 eingeführte Patentbox machten Irland weiterhin zu einem „Niedrigststeuerland“.

Die Studie wurde vor dem Hintergrund des Streits zwischen Irland und der EU präsentiert. Die Kommission fordert von Apple, 13 Mrd. Euro an Irland zu zahlen. 1,5 Mrd. Euro wurden im Mai auf ein Treuhandkonto überwiesen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.06.2018)