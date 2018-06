Weißer Rauch bei Kika/Leiner: Der Verkauf an Benko ist fix

Am späten Donnerstagabend stieg in London weißer Rauch auf. Endlich hatten sich alle Vertragsparteien geeinigt und unterschrieben: Kika/Leiner hat offiziell einen neuen Eigentümer. Die Tochter der südafrikanischen Möbelkette Steinhoff geht an René Benko. Das erfuhr "Die Presse" aus Verhandlerkreisen, Freitagfrüh kam dann auch die offizielle Bestätigung. Das operative Geschäft wird zu einem symbolischen Euro übertragen, Signa verpflichtet sich aber, einen dreistelligen Millionenbetrag einzuschießen. Die Immobilien werden zunächst mit 490 Millionen Euro bewertet, der Preis kann sich aber noch ändern.

Als der Tiroler Immobilieninvestor Benko vergangene Woche - ebenfalls am späten Donnerstagabend – bekannt gab, dass er die vom Bilanzskandal um Steinhoff mitgerissene und wirtschaftlich angeschlagene Möbelkette für 450 Millionen Euro kauft und damit haarscharf vor der Insolvenz bewahrt, hatte er sich die folgenden Formalitäten wohl einfacher vorgestellt. Das gleiche dürfte für Steinhoff gegolten haben: Die Verkäuferin hielt in ihrer Ad-hoc-Meldung bereits fest, dass der Deal bis Dienstag geprüft und durch sein soll. Den Termin verfehlte man deutlich.

Kika/Leiner: Ein Traditionshaus in Nöten

Reine Formsache?

Die Unterschrift schien eine reine Formalität. Schließlich hatte man sich bereits über den Vertragsinhalt geeinigt: Der Kaufpreis von 450 Mio. Euro (für die 70 Immobilien in Österreich und Osteuropa) und einem symbolischen Euro (für das operative Geschäft der Möbelkette) stand fest. Ebenso, dass Benko in puncto Immobilien noch bis Ende Juli vom Vertrag zurücktreten oder den Preis nachverhandeln könnte, sollten sich unliebsame Überraschungen in den Grundbüchern auftun. Und dass er der Kette, die mit Liquiditätsproblemen kämpft, rasch nach Unterzeichnung zusätzliche 100 Mio. Euro Soforthilfe zuschießt.

Doch es kam anders. Es wurde nichts mit Dienstag, auch nichts mit Mittwoch. Auch wenn von Verhandlern immer wieder betont wurde: „Es läuft alles nach Plan.“ Hinter den Kulissen sollen internationale Hedgefonds, die nach dem Steinhoff-Skandal den Großteil der Außenstände des Konzerns von knapp 10 Mrd. Euro übernommen hatten, vom Verkauf an Benko nicht begeistert gewesen sein. Sie sollen gedacht haben, dass ihnen eine insolvente Kette mehr bringen könnte – und sahen ihre Sicherheiten davonschwimmen.

Erleichterung - und offene Fragen

Zuletzt sollen dann aber doch alle zufrieden gewesen sein. Am Donnerstag sei es lediglich um ein finales Abnicken durch die Gläubiger gegangen, hört man. Sprecher von Steinhoff oder Signa wollten sich nicht dazu äußern - dafür war der Termin zu oft verschoben worden. Jetzt dürfte man in den Chefetagen von Signa, Kika/Leiner und Steinhoff erleichtert sein, dass die langwierige Formalität gut über die Bühne ging.

Erleichtert dürften auch die gut 5000 österreichischen Kika/Leiner-Mitarbeiter sein. Wobei es für sie nach dem besiegelten Kauf erst spannend wird. Leiner-Betriebsratschef Karl Vogl macht sich keine Illusionen – es dürften unter der neuen Führung noch Einschnitte auf das Personal zukommen, sagte er zur „Presse“. So wie bisher – mit riesengroßen Flächen und zwei verschwommenen Marken - werde es jedenfalls nicht weitergehen.