Café Sperl: "Wir sperren natürlich nicht zu!"

Das berühmte Café Sperl in der Gumpendorfer Straße in Mariahilf leidet seit Tagen unter Gästeschwund und verunsicherten Lieferanten. Grund ist eine verhängnisvolle Verwechslung: In Wien-Wieden hat nämlich das Restaurant Sperl zugesperrt.