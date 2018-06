Deutsche Bahn verzichtet auf Bewerbungsschreiben

Die Deutsche Bahn kämpft so wie viele andere Unternehmen mit einem Fachkräftemangel. Beim Staatskonzern wird etwa die Hälfte der Belegschaft in den kommenden zehn Jahren aus Altersgründen ausscheiden, so die Bahn. Für heuer plant der Konzern etwa 19.000 neue Mitarbeiter einzustellen. Darunter sollen auch etwa 3600 Lehrlinge sein. Und diesen angehenden Auszubildenden will es die Bahn so einfach wie möglich machen und auf die Bewerbungsschreiben verzichten, sagt Personalrekruterin Carola Hennemann.

„Für Schüler ist so ein Motivationsschreiben schon schwierig", meint Hennemann, die die Personalgewinnung in Baden-Württemberg leitet und bundesweit für die Einstellung von Ingenieuren zuständig ist. "Auch andere sind froh, wenn sie nicht so viel schreiben müssen. Wir prüfen die Motivation der Bewerber sowieso nochmal in einem Gespräch ab."

Die Bahn sucht neben IT-Experten oder Ingenieuren auch Leute, die Lokführer oder Fahrdienstleiter werden wollen. Wobei der größte Engpass bei den Lokführern herrscht. Denn angesichts der deutschen Regierungspläne bis 2030 die Fahrgäste in ICE und Intercity auf 280 Millionen Passgiere im Jahr zu verdoppeln gibt es hier eine besondere Herausforderung.

Dass kein Bewerbungsschreiben mehr hochgeladen werden muss, soll für Bewerber gelten, die 2019 als Lehrlinge anfangen wollen. Die Deutsche Bahn prüft, bei welchen Berufsgruppen es noch sinnvoll ist, auf ein Anschreiben zu verzichten.

Auch die Kollegenschaft wird zur Mithilfe bei der Rekrutierung motiviert: Wirbt ein Mitarbeiter einen neuen Kollegen, bekommt er 1500 Euro.

(red./herbas)