Wien/Graz. 600 Mio. Euro hat der Anlagenbauer Andritz 2012 für den deutschen Metallpressen-Spezialisten Schuler auf den Tisch gelegt. Danach war Pause für Großakquisitionen. Das lag nicht am Geld – die auch in durchwachsenen Jahren Gewinne schreibenden Steirer haben 1,8 Mrd. Euro (brutto) in der Kasse. Vielmehr war lange kein geeigneter Kandidat in Sicht. Jetzt ist die Gelegenheit da, und Andritz-Großaktionär und Vorstandschef Wolfgang Leitner schlägt zu: Andritz kauft das US-Unternehmen Xerium Technologies um rund 833 Mio. Dollar, wobei 590 Mio. Dollar auf Schulden entfallen.

Für Xerium-Aktionäre ist die Übernahme ein exzellentes Geschäft: Andritz bietet 13,50 Dollar je Aktie, was einem gut 100-prozentigen Aufschlag gegenüber dem Schlusskurs an der Wall Street vom Freitag von 6,61 Dollar entspricht. „Das ist attraktiv für Aktionäre, aber nicht teuer“, sagt Andritz-Sprecher Michael Buchbauer.

Xerium mit Sitz in Youngsville (North Carolina) ist ein globaler Hersteller und Lieferant von Maschinengeweben (Formiersiebe, Pressfilze, Trockensiebe) und Walzenbezügen für Papier-, Tissuepapier- und Kartonmaschinen, inklusive Wartungs- und Aufrüstungsleistungen, wie Andritz per Aussendung bekannt gab. Das Unternehmen, das mehrheitlich im Besitz von Hedgefonds steht, machte 2017 einen Umsatz von 481 Mio. Dollar und ein Ebitda von 85 Mio. Dollar.

Fabrik in Österreich

Xerium beschäftigt rund 2850 Mitarbeiter und verfügt über 28 Produktionsstätten weltweit. Die größte und modernste steht laut Buchbauer in Österreich: Die Huyck.Wanger Austria in Gloggnitz beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und produziert Pressefilze und Trockensiebe.

„Mit Xerium erwerben wir einen weltweit tätigen Hightech-Lieferanten, der wesentliche Komponenten für die Papierindustrie anbietet“, sagt Leitner. Maschinen und Anlagen für die Papier- und Zellstoffindustrie ist eines der vier Geschäftsfelder von Andritz. Die anderen Bereiche sind Turbinen und Generatoren für Wasserkraftwerke, Anlagen für die metallverarbeitende und die Stahlindustrie sowie für Tierfutter und Biomassepelletierung.

Aufgrund der starken Zyklizität des Geschäfts – fehlende Großaufträge dämpfen unmittelbar den Umsatz – forciert Leitner das Servicegeschäft. Und genau da passe Xerium perfekt hinein: „Die Akquisition entspricht unserer langfristigen Strategie, in den bestehenden Bereichen zu expandieren und unser Servicegeschäft weiter auszubauen.“

Die Gefahr, dass der Deal noch scheitert – die Xerium-Hauptversammlung und die Wettbewerbsbehörden müssen noch zustimmen –, dürfte gering sein. Denn der Vertrag sei schon vom Xerium-Aufsichtsrat genehmigt worden. Und die Streubesitzaktionäre, die rund 20 Prozent halten, haben per Vertrag zugesichert, dass sie für die Verschmelzung stimmen werden. Leitner erwartet daher den Abschluss des Kaufs im zweiten Halbjahr 2018.

Die Andritz-Aktionäre begrüßten den Deal, die Aktie war mit einem Plus von 3,6 Prozent einer der wenigen ATX-Gewinner. (eid)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.06.2018)