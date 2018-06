Analysten und Anleger erfreut über Andritz

Der Grazer Technologiekonzern Andritz gab am Montag eine Großakquisition bekannt: Um 240 Millionen Dollar werde die US-Firma Xerium Technologies gekauft, überdies übernehme man deren Finanzverbindlichkeiten von 590 Millionen Dollar. Das stellte sich als doppelt gute Nachricht aus: Die Xerium-Aktie schoss um 100,15 Prozent auf 13,23 Dollar in die Höhe - 13,50 Dollar ist der Preis, den Andritz für das Papier bietet. Und auch an der Börse in Wien kam der Deal gut an: Die Andritz-Aktie war am Montag als einziges ATX-Papier auf der Gewinnerseite. Sie verteuerte sich um 3,41 Prozent.

Am Dienstag startete Andritz mit weiteren Zugewinnen von fast Prozent in den Handel. Befeuert wurde das Papier von Analysten von Goldman Sachs, die ihre Bewertung von Neutral auf Buy angehoben und das Kursziel von 48 auf 55 Euro angehoben haben.

Der Aktienkurs der Andritz sei in den vergangenen drei Monaten um elf Prozent gesunken und biete nun eine "attraktiven Einstiegspunkt", schreiben die Analysten Jack OBrien und William Turner in ihrer neuen Studie. Potenzial sehen sie vor allem aufgrund von drei Aspekten: In der Sparte "Pulp & Paper" sollte Andritz in den nächsten Jahren Zuschläge für einige Großprojekte erhalten. In der Sparte "Hydro" wiederum dürften sich die zuletzt schlechten Marktbedingungen in den kommenden drei Jahren verbessern.

Als dritten Punkt nennen die Analysten die Übernahmeaktivitäten der Andritz. Das Unternehmen habe 62 Akquisitionen seit 2000 getätigt und nach Einschätzung von Goldman Sachs eine der besten Erfolgsbilanzen in der Branche, was die damit verbundene Wertschöpfung angeht.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Goldman-Sachs-Analysten 2,90 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2018. In den Folgejahren soll er dann auf 3,41 Euro (2019) und 3,73 Euro (2020) steigen. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 1,51 Euro (2018), auf 1,80 Euro (2019) und auf 1,99 Euro (2020).