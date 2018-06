Millionenpleite eines Gastronomen

Über das Vermögen der Revita Gastronomie Gmbh wurde am Landesgericht Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Wie der Gläubigerschutzverband AKV berichtet, betragen die Verbindlichkeiten rund 1,017 Millionen Euro wovon rund 670.000 Euro auf Lieferanten entfallen. Ihnen stehen Aktiva von 351.000 Euro gegenüber, wovon 201.000 Euro durch Sonderrechte der Hausbank belastet sein sollen. Von der Insolvenz sind 26 Dienstnehmer betroffen.

Das Unternehmen von Martin Gmeinbauer hat mehrere Standbeine: die gastronomische Betreuung des Grazer Congresses, ein Cateringservice, das Revita bistro, seit wenigen Monaten auch die Buschenschank Skoff Original in Gamlitz. Die Ursachen der Insolvenz werden einerseits im immer stärker werdenden Wettbewerb gesehen, andererseits dürften auch massive Umsatzrückgänge sowie betriebswirtschaftliche Fehlentscheidungen maßgeblich sein. Ein wesentlicher Umsatzträger war bis vor eineinhalb Jahren die Belieferung des Casinos Graz. Im Cateringbereich kamen insbesondere im Zusammenhang mit der Beteiligung an diversen Veranstaltungen in der Steiermark Verluste hinzu, welche diesen traditionell in den Sommermonaten schwächeren Bereich zusätzlich belasteten.

Angestrebt wird die Fortführung des Unternehmens, wobei das Revita bistro an einen Interessenten übergeben werden soll.

Aufgrund eines Gläubigerantrages wurde am Landesgericht Graz heute auch über das Vermögen von Andreas Rambacher, der die Cafe Bar Orange in Graz betreibt, ein Insolvenzverfahren eröffnet. Es liegen noch keine näheren Informationen vor.