Abverkauf bei General Electric geht munter weiter

Im Zuge seiner Konzentration auf Luftfahrt und Energie will der Siemens-Rivale General Electric (GE) sein Medizingeschäft mit einem Umsatz von über 19 Milliarden Dollar abspalten. Nach der Ausgliederung der Transport-Sparte solle nun auch dieser Bereich eigenständig werden, teilte der Konzern am Dienstag mit. Zudem solle in den kommenden zwei bis drei Jahren der 62,5-prozentige Anteil an Baker Hughes in "einem geordneten Verfahren" abgestoßen werden. Der Öl- und Gasbereich von GE erzielte 2017 einen Umsatz von 17,23 Milliarden US-Dollar.

Ziel sei es, die Konzernstruktur zu verschlanken und die Schulden zu reduzieren. "Wir werden unser Geschäft und unsere Bilanz weiter verbessern, wenn wir GE einfacher und stärker machen", erklärte GE-Chef John Flannery.

Erst am Montag hatte GE mitgeteilt, für 3,25 Milliarden Dollar sein Geschäft mit Gasmotoren und Geräten zur dezentralen Stromerzeugung an den Finanzinvestor Advent zu verkaufen. GE-Chef John Flannery steht unter dem Druck von Investoren, den Mischkonzern zu verschlanken, der nicht zuletzt im Energiegeschäft mit Umsatz- und Gewinnrückgängen kämpft. (Reporter: Ankit Ajmera, Ismail Shakil and Rachit Vats in Bangalore, bearbeitet von Anneli Palmen redigiert von Sabine Wollrab.

(Reuters)