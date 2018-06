Deutsche Bank fällt bei Stresstest durch

Rückschlag und Blamage für den neuen Chef Christian Sewing: Die Deutsche Bank ist beim zweiten Teil des US-Stresstests der großen Geldhäuser als einziges Institut durchgefallen. Der Test habe teilweise "erhebliche Schwächen" bei der US-Tochter des größten deutschen Geldhauses offenbart, teilte die US-Notenbank Federal Reserve mit. Die erste Runde der Belastungsprobe, deren Ergebnisse vor einer Woche veröffentlicht worden waren, hatte die Deutsche Bank noch erwartungsgemäß bestanden. Beim zweiten Teil hatten die meisten Experten schon damit gerechnet, dass die Bank die Aufseher nicht überzeugt. Das Institut hatte bereits 2015 und 2016 die Anforderungen nicht erfüllt.

Die Notenbank erklärte zur Begründung, sie habe

"weitreichende und kritische Defizite" bei der Kapitalplanung

des Instituts gefunden. Etwa sei es um die Datenverfügbarkeit

und die internen Kontrollen bei der DB USA Corporation nicht gut

bestellt, ebenso seien Mängel beim Risikomanagement, bei

internen Prüfungen und bei den Verfahren und Annahmen gefunden

worden, mit denen das Geldhaus Prognosen etwa für den künftigen

Geschäftsverlauf erstellt. Unter dem Strich sei es daher

zweifelhaft, dass die Deutsche Bank ihren Kapitalbedarf korrekt

einschätzen und planen kann.

Weniger US-Präsenz

Die Deutsche Bank erklärte, sie habe umfangreich investiert,

um ihre Kapitalplanung sowie ihre Kontrollen und Infrastruktur

zu verbessern. Die DB USA Corporation habe dabei "bereits

Fortschritte erzielt. Hierauf aufbauend wird sie ihre

Anstrengungen fortsetzen und dabei weiterhin konstruktiv mit den

Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um ihren eigenen und den

Erwartungen der Regulatoren gerecht werden." Ob der negative

Test dazu führen könnte, dass die Deutsche Bank ihre Präsenz in

den USA weiter zurückfährt als ohnehin bereits geplant, ist

unklar. Zusätzliche Veränderungen in den USA scheinen jedoch

unausweichlich.

David Hendler, Analyst bei der Beratungsfirma Viola Risk

Advisors, verglich die Deutsche Bank mit einem Flugzeug, "das

nicht sicher ist, weil seine Systeme nicht funktionieren. Wie

kann eine Bank, die eine der größten Handelsadressen in der Welt

ist, nicht die minimalsten Sicherheitsvorkehrungen haben? Das

ist schon erstaunlich." Es sei nun nicht zuletzt die Aufgabe der

europäischen Aufseher, die Bank an die Kandare zu nehmen. "Es

scheint fast so, als wollten die nicht die Verantwortung für

diese Bank übernehmen und lassen die Fed den bösen Jungen

spielen und mit dem Finger drohen."

Die US-Banken werden seit 2013 einer umfassenden Analyse

(CCAR - Comprehensive Capital Analysis and Review) der Aufseher

unterzogen. Besteht ein Institut den CCAR-Test nicht, kann die

Fed Dividenzahlungen oder Aktienrückkaufprogramme der Geldhäuser

verweigern. Auslandsbanken dürfen unter Umständen dann kein

Kapital an ihre Mutterkonzerne auszahlen.

Die Deutsche Bank gehört zur Gruppe von Instituten, die von den Aufsehern wegen ihrer Größe, ihrer Vernetzung innerhalb des Finanzsystems und wegen ihrer Geschäfte besonders kritisch unter die Lupe genommen werden. Vor einigen Jahren hatte der Internationale Währungsfonds das Frankfurter Geldhaus sinngemäß als riskanteste Bank der Welt bezeichnet. Vor allem ihr Derivatebestand im sogenannten Handelsbuch gilt vielen Expertenals sehr riskant.

Schweizer Banken bestehen

Der seit April amtierende Vorstandschef Christian Sewing hat

dem Institut eine umfassende Rosskur verordnet. Er will sich

künftig stärker auf Geschäfte in Deutschland und Europa

konzentrieren und hat insbesondere in den USA und am Standort

London zahlreiche Stellen im zuletzt schwächelnden

Investmentbanking gestrichen. Die jetzt unter die Lupe genommene

DB USA Corporation steht mit einer Bilanzsumme von 133

Milliarden Dollar für rund sieben Prozent der Bilanzsumme des

gesamten Deutsche-Bank-Konzerns und 28 Prozent aller

Geschäftseinheiten der Deutschen Bank in den USA.

Die Schweizer Großbanken UBS und Credit

Suisse bestanden den zweiten Teil des Stresstests in den

USA. Insgesamt mussten sich 34 Institute der zweiteiligen

Belastungsprobe unterziehen. Die beiden großen

US-Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley

kamen bei dem Test zwar durch, allerdings nur mit Blessuren.

Ihre Kapitalplanung wurde von der Fed "unter Bedingungen"

angenommen.

