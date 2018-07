Immofinanz verkauft CA Immo-Anteil teuer an Starwood

Vor einem Monat erst war US-Investor Starwood Capital mit seinen Investmentplänen in Österreich abgeblitzt: Geplant war, rund 26 Prozent der Anteile an der CA Immo und fünf Prozent der Anteile an der Immofinanz zu kaufen. Angedient wurden aber lediglich 0,16 Prozent der ausstehenden CA-Immo-Aktien und 0,21 Prozent der Immofinanz-Aktien.

Nun kommt Starwood doch noch zum Zug - was einem Sinneswandel bei Immofinanz zuzuschreiben ist. Der Immobilienkonzern war nämlich von seinen Plänen einer Fusion mit CA Immo abgerückt und hatte sich für eine Fusion mit s-Immo entschieden. Der 26-Prozent-Anteil an CA Immo, den die Immofinanz im April 2016 um 604 Millionen Euro oder 23,5 Euro je Aktie erworben hatte, sollte deshalb gewinnbringend zu Geld gemacht werden. Das ist gelungen - Starwood zahlt der Immofinanz jetzt nämlich zwei Euro mehr je Papier, als heuer beim öffentlichen Übernahmeangebot in Aussicht gestellt worden waren.

Konkret: Starwood Capital kauft aus dem Besitz der Immofinanz 25.690.163 Inhaberaktien und vier Namensaktien der CA Immo um 757,9 Millionen Euro, das entspricht durchgerechnet einem Wert je Aktie von 29,50 Euro. Der unbeeinflusste Aktienkurs vor der Veröffentlichung eines möglichen Verkaufs der CA Immo-Beteiligung durch die Immofinanz im Februar 2018 betrug 23,90 Euro. Der Kaufvertrag wurde bereits unterzeichnet. Die Transaktion steht unter den aufschiebenden Bedingungen der kartellrechtlichen Freigaben und der Zustimmung des Vorstands von CA Immo zur Übertragung der Namensaktien. Ein Closing der Transaktion wird im 3. Quartal erwartet.

In einer Gesamtinvestitionsrechnung auf Sicht von rund zwei Jahren erzielte die Immofinanz mit der Beteiligung an der CA Immo (inklusive Dividenden und abzüglich von Nebenkosten) durch den Verkauf einen Gewinn von insgesamt rund 184 Millionen Euro. Das entspricht einem Return on Investment von insgesamt rund 30 Prozenet. Per 31. März 2018 war der CA Immo Anteil in der Bilanz der Immofinanz mit 694,7 Millionen Euro (entspricht 27,04 Euro je Aktie) bewertet.

Der Nettozufluss nach Closing der Transaktion wird sich nach Rückzahlung einer Finanzierung, die im Zusammenhang mit dem Erwerb des Anteils an der CA Immo aufgenommen und im Vorjahr auf 250 Millionen Euro aufgestockt wurde, auf voraussichtlich rund 507,9 Millionen Euro belaufen.

Immofinanz kauft eigene Aktien

Ein Teil dieser Mittel soll für einen weiteren Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 9,7 Millionen Stück bzw. 8,66 Prozent ausstehender Aktien verwendet werden. Der Rückkauf startet am 16. Juli. Immofinanz-Chef Oliver Schumy: „Mit dem Verkauf unserer Beteiligung nahe dem historischen Höchstkurs der CA Immo-Aktie

realisieren wir einen erheblichen Gewinn und stärken durch die Rückführung der damit verbundenen Konzernfinanzierung unsere Eigenkapitalstruktur." Der Ausblick für die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 80 Cent je Aktie (entspricht acht Cent je

Aktie vor der mit 23. Juni 2018 erfolgten Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1) für das Geschäftsjahr 2018 bleibt unverändert aufrecht.