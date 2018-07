Gea-Aktionär Elliott fordert schnelleren Abgang des Vorstandes

Gea-Aktionär Elliott erhöht den Druck auf den schwächelnden Anlagenbauer und drängt offenbar in den Aufsichtsrat. Der US-Hedgefonds forderte am Montag in einer Pressemitteilung, der geplante Abgang von Firmenchef Jürg Oleas müsse schneller über die Bühne gehen und ein neuer Konzernlenker umgehend die Strategie überprüfen. Ziel sei die Steigerung des Unternehmenswertes. Zudem sei es Zeit, dass auch Aufsichtsratschef Helmut Perlet seinen Hut nehme und das Kontrollgremium gemäß den aktuellen Eigentümerverhältnissen neu besetzt werde.

Elliott hatte Mitte Juni bekannt gegeben, seinen Gea-Anteil auf 5,03 Prozent aufgestockt zu haben. "Elliott hat in Gea investiert, weil wir glauben, dass es eine substanzielle Wertsteigerungschance für das Unternehmen und seine Anteilseigner gibt. Durch entschlossenes und schnelles Handeln im Kielwasser der kürzlich angekündigten Abgänge von Vorstandschef und Finanzvorstand, und die richtige Führung kann Gea das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen", so der Fonds. Der Investor wiederholte zudem seine Forderung, ein Aktienrückkaufprogramm zu starten. Dem hatte der scheidende Firmenchef Jürg Oelas allerdings bereits eine Absage erteilt.

Elliott hatte im Herbst die Meldeschwelle von drei Prozent überschritten und dem Management um den langjährigen Konzernchef Oleas Beine gemacht. Der Manager hatte mit Prognosesenkungen die Anleger verprellt und inzwischen seinen Abgang angekündigt. Er will spätestens zu nächsten Hauptversammlung im Frühjahr 2019 gehen. Auch Finanzvorstand Helmut Schmale will vorzeitg das Unternehmen verlassen.

Die im MDax gelisteten Gea-Aktien haben im Zuge der diversen Prognosesenkungen in den vergangenen Monaten massiv an Wert verloren. Im November noch mit rund 42 Euro gehandelt, markierte das Papier am Montag mit einem Minus von 2,7 Prozent auf 28,11 Euro ein Fünf-Jahres-Tief.

Der überwiegend für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie produzierende Anlagenbauer steht anders als die Maschinenbaubranche insgesamt seit längerem unter Druck. Oleas kommt mit seinen Kosteneinsparungen langsamer voran als geplant und musste seine Gewinnziele für 2017 zweimal zurücknehmen. Er stellte im Frühjahr nach einem Gewinneinbruch im ersten Quartal auch die Prognose für 2018 unter Vorbehalt. Neben dem Euro-Kurs macht dem Konzern die Zurückhaltung der Kunden aus der milchverarbeitenden Industrie zu schaffen.

(Reuters)