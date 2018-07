Britische Walstead schluckt St. Pöltener NP Druck

Die Londoner Walstead Group, mit einem Umsatz von fast einer halben Milliarden Euro Europas größte unabhängige Druckerei-Gruppe, ist nun Eigentümerin der NP Druck GmbH. Die Transaktion wurde am 29. Juni abgeschlossen wurde, heisst es in einer Mitteilung.

Das 1874 gegründete und 160 Mitarbeiter zählende Unternehmen NP Druck ist das drittgrößte Rollenoffset-Druckunternehmen in Österreich. Der Umsatz im Geschäftsjahr betrug zum 30. Dezember 2017 rund 51,3 Millionen Euro. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung kleiner bis mittlerer Auflagen von Werbeflyern und Flugblättern, Wochen- und Monatsmagazinen (300 Titel gedruckt) sowie Katalogen und Broschüren für mehr als 630 österreichische, deutsche und schweizer Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Verlag und Marketingagenturen.

NP Druck wird Teil der CE-Sparte von Walstead, die derzeit aus Leykam Let's Print besteht, die über zwei Druckereistandorte in Österreich und jeweils einen in Tschechien und Slowenien verfügt. Michael Steinwidder, Geschäftsführer von NP Druck, gehört dem Unternehmen weiterhin in beratender Funktion an.

Die 2008 gegründete Walstead hat acht Übernahmen abgeschlossen und beschäftigt 2.230 Mitarbeiter an 13 Produktionsstätten in Großbritannien, Spanien, Österreich, Tschechien und Slowenien. Der Konzern betreibt 43 Rollenoffset- und vier Tiefdruckmaschinen, mit denen er im Jahr 2017 rund 343,4 Milliarden A4-Seiten produzierte und 650.000 Tonnen Papier verarbeitete. Walstead ist spezialisiert auf den Großserien-Druck von Werbeflyern und Flugblättern, Magazinen, Katalogen, Beilagen und Broschüren für mehr als 1.540 große europäische Einzelhändler, Verleger und Markeninhaber in 37 Ländern.