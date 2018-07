Lagermax stellt Topmanagement neu auf

Der Salzburger Automobillogistiker Lagermax stellt CEO Thomas Baumgartner zwei Executive-Manager zur Seite, die helfen sollen, die Strategie "auf dem Weg nach 2030" effizient umzusetzen. Für die Position des Chief Commercial Officers wurde eine Branchenexperten geholt. Konrad Zwirner war mehr als 25 Jahre in verschiedenen Positionen in der internationalen Neufahrzeuglogistik tätig und war auch Mitbegründer und Vorstand der ECG in Brüssel. Zuletzt konnte Zwirner auch beim Marktführer für Automobilremarketing, British Car Auctions, Erfahrungen in der Gebrauchtwagenvermarktung sammeln.

Rene Eisbrich, bisheriger VP Customer Services, komplettiert das Executive Board als Chief Operation Officer, COO.

Die Lagermax Unternehmensgruppe bietet ein breites Spektrum an Logistiklösungen an und beschäftigt 3400 Mitarbeiter an 52 Standorten in zwölf Ländern (Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und der Türkei). Im Vorjahr wurden 485 Millionen Euro umgesetzt.

