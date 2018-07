Dem japanischen Bekleidungsunternehmen Uniqlo ist ein großer Coup gelungen. Das konnte jeder sehen, der Tennisstar Roger Federer am Centercourt in Wimbledon spielen sah. Statt edlem Nike-Outfit, das der 36-jähirge bisher trug, war ganz in weiße Produkte der Billigmarke gehüllt. Das große Uniqlo auf seinem Poloshirt machte viele Zuseher staunen. Niemand hätte wohl je darauf getippt, dass der Schweizer Weltklassespieler nun der Markenbotschafter der japanischen Modekette werden würde.

Doch manchmal passiert eben das Unerwartete, nicht am Tennisplatz, wo Federer in Wimbledon mühelos reüssiert, sondern am Verhandlungstisch. Der Schweizer hat sich nämlich für die Summe von 300 Mio. Euro verpflichtet, in den nächsten zehn Jahren als Botschafter für das Label Uniqlo zu agieren. Solange wird der 36-jährige zwar nicht mehr als Tennisprofi aktiv sein, aber auch nach Ende seiner Karriere hat der sympatische Sportler noch einen enormen Werbewert. Davon ist jedenfalls der japanische Konzern überzeugt. Für Federer ist der Deal zweifellos auch eine Verbesserung. Schließlich bekam er von seinem bisherigen Sponsor Nike nicht einmal ein Drittel davon.

Uniqlo will mit Federer sein Image aufpolieren

Offiziell wollte Federer Details seines Vertrages freilich nicht bestätigen. Konfrontiert mit Fragen zu dem lukrativen Geschäft sagte er zu einem Journalisten: "Es ist interessant, dass Sie meinen Vertrag kennen. Oder erzählen Sie einfach irgendetwas?"

Auch Uniqlo schweigt und freut sich über die Aufregung, die Federer mit seinen neuen Kleidern erzeugt. Schließlich will der Präsident von Uniqlos Muttergesellschaft Fast Retailing nur eines erreichen: Mit seinen Produkten Kunden anzusprechen, die bisehr nicht Entferntesten daran dachten, die Allerweltskleidung zu tragen. Doch den Muff von Mainstream könnte Uniqlo mit dem Tennischampion nun abstreifen. Denn Federer verbindet das Publikum mit Luxus. Schließlich wirbt er für Rolex, Mercedes Benz und die Credit Suisse Group.

(hec)