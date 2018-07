Taus-Gruppe reüssiert in den USA

Wien. Dass Politik und Wirtschaft eng verbunden sind, weiß Josef Taus wie kaum ein anderer in Österreich. War er doch Banker (von 1968 bis 1975 Chef der Girozentrale) und Topmanager (in Turnauers Constantia Industrieholding), bevor er als einer der ersten Quereinsteiger in der Politik 1975 ÖVP-Bundesparteiobmann wurde.

Der Ausflug in die Politik währte nicht lange, ein erfolgreicher Unternehmer ist Taus – als Eigentümer der MTB-Gruppe – bis heute. „Manche würden sagen, es ist uns im Vorjahr sehr gut gegangen, ich neige aber nicht zu Übertreibungen – gut reicht auch“, meinte Taus am Donnerstag bei der Bilanzpräsentation. Das in den vergangenen 20 Jahren von ihm und seinem Schwiegersohn und Co-Vorstand Martin Waldhäusl auf- und ausgebaute Firmenkonglomerat steuert im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 auf die Umsatzmilliarde zu.

Im Vorjahr wuchs der Umsatz um 7,7 Prozent auf 858,1 Mio. Euro. Das Nettoergebnis stieg um 6,3 Prozent auf 21,9 Mio. Euro. Der Mittelständler, wie Taus die Gruppe mit dem ihm üblichen Understatement bezeichnet, vereint unter dem Dach der MTB drei Bereiche mit 6500 Beschäftigten (davon 3000 in Österreich). Am bekanntesten ist der Papier-, Schreibwaren- und Buchhändler Libro, den Taus aus der Insolvenz gekauft und saniert hat – eine Strategie, die er auch bei anderen Firmen angewendet hat.

Präsenz in der DACH-Region

Zu diesem Bereich, der direkt in der am Dritten Markt der Wiener Börse gelisteten MTB-Tochter MTH angesiedelt ist, gehören auch Pagro, Mäc Geiz und Pfennigpfeiffer, wobei Letztere zwei auf dem deutschen Markt aktiv sind. Die Marke Pfennigpfeiffer geht nun in Pagro auf, „weil Pagro dominiert“.

In Summe verfügt die Handelssparte über 788 Filialen und ist – seit der Übernahme der ebenfalls im Papeteriesektor tätigen Schweizer Office World (Owiba) im gesamten deutschsprachigen Raum (DACH) aktiv. „Der Handel ist global einer noch nie dagewesenen Konzentrationswelle unterworfen, was auch mit dem wachsenden Onlinebereich zu tun hat“, so Taus. „In der DACH-Region sind wir schon ein relevanter Spieler.“

In „konzentrischen Kreisen“ soll die Position im Papier- und Schreibwarenhandel ausgebaut werden. Und wie immer bleibt Taus gelassen. „Wir lassen uns Zeit, wenn was Passendes kommt, schlagen wir zu.“ Um die Schweizer Owiba wurde mit Verkäufer Migros zehn Jahre lang gefeilscht.

Wachstum ist auch in den anderen Bereichen – dem Werkzeugmaschinenbauer Krause & Mauser, der Print & Verlagsgruppe (Herold, Gerin, Grasl) und vor allem den auf Park- und Zutrittssysteme spezialisierten Firmen Designa und Axess angesagt. Letztere haben in den USA einen großen Coup gelandet: Der Zuschlag für die Ausstattung aller vier New Yorker Flughäfen mit entsprechender Technologie hat die Tür zu weiteren Flughäfen geöffnet: Fix seien schon Denver und Miami, berichtete Taus. Der nächste Schritt: In Mexico City kauft die MTB eine Vertriebsfirma – damit habe man den Fuß in Lateinamerika.

Das Ziel ist klar: „Wir bauen weiter an einer internationalen Firmengruppe – möglicherweise fällt uns auch im Elektrobereich noch etwas ein.“

Nicht viel fällt Taus zur Wiener Börse ein – jedenfalls nicht offiziell. „In Österreich gibt es keinen Kapitalmarkt.“ Nach langem Hin und Her ist nun fix, dass die MTH von der Börse genommen wird. Die Aktie, die jetzt 13,40 Euro kostet, notiert seit den 1990er-Jahren am Dritten Markt, der Streubesitz ist mit eineinhalb Prozent minimal. Seit Jahresbeginn ist ein Delisting gesetzlich möglich. (eid)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.07.2018)