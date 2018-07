Leihrad-Anbieter Obike ist offenbar pleite

In Wien soll es ab 1. August ernst für die Anbieter stationsloser Leihräder wie "oBike" oder "ofo" werden. Die Regeln sehen vor, Strafen bei verabsäumten Abtransporten kaputter Fahrzeuge verhängt werden. In Singapur, der Heimatstadt von Obike, hat indessen hat ein Insolvenzverwalter die Regie beim Bikesharing-Anbieter übernommen, berichtet Heise-Online mit Verweis auf lokale Medienberichte. Nachdem Obike offenbar in ernsten Zahlungsschwieirgkeiten steckt und überraschend den Betrieb in Singapur eingestellt hat, warten Tausende Kunden auf ihre Kaution.

Die Verkehrsbehörde in Singapur hatte ebenfalls strenge Regeln eingeführt, um das unkontrollierte Wachstum der Fahrradflotten in der Stadt in den Griff zu bekommen. Die Stadt verlangt unter anderem eine Gebühr pro Fahrrad. Obike hatte daraufhin überraschend angekündigt, den Betrieb in Singapur einzustellen. Die Stadt gab dem Anbieter eine Frist bis zum 4. Juli, seine Fahrräder aus dem öffentlichen Raum zu entfernen.

Nachdem Obike den Betrieb eingestellt hat, sah sich das Unternehmen offenbar nicht in der Lage, die von den Nutzern hinterlegten Kautionen von 19 oder 49 Singapur-Dollar (etwa 12 bis 30 Euro) zu erstatten. Nach Angaben von Singapurs Verbraucherschutzorganisation CAS hat Obike die Kautionen zur Finanzierung des laufenden Betriebs verwendet. Das Unternehmen soll seinen Kunden umgerechnet rund 4 Millionen Euro schulden. Der vorläufige Insolvenzverwalter soll sich nun um die Ansprüche der Kunden kümmern.

Auch in anderen Städten sorgt die verwahrloste Flotte des Anbieters schon länger für Ärger. Das Unternehmen hatte angekündigt, zumindest den Großteil seiner Fahrräder aus München abzuziehen. Passiert ist das bisher nicht – und die Verantwortlichen der Stadt erreichen beim Anbieter niemanden mehr: "Obike stellt sich tot", sagte der Radverkehrsbeauftragte der Stadt München, der tz.

