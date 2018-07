Adidas lässt seine Händler im Stich

Die Fußball-WM ist ein gefundenes Fressen für Sportartikelhersteller. Adidas nutzt das Ereignis, um auf den Banden am Spielfeldrand für seine App zu werben. Mit Erfolg: An nur einem Tag sind die Download-Zahlen um 14 Prozent gestiegen. Während sich der Konzernvertrieb in Herzogenaurach die Hände reibt, ballen die stationären Sporthändler die Fäuste. Für die Vertriebspartner ist der Jubel ihres Lieferanten nur eine weitere Provokation in einem Streit, der vor fast zwei Jahren begonnen hat.

Damals übernahm der frühere Henkel-Chef Kaspar Rorsted das Ruder beim Dax-Konzern. Das erklärte Ziel des Dänen: die Rentabilität deutlich steigern. Und weil der eigene Internetvertrieb die geringsten Kosten und die höchste Marge bietet, soll der Onlineumsatz stark steigen - von 1,5 Mrd. Euro im Vorjahr auf vier Mrd. im Jahr 2020. „Unser wichtigster Laden ist unser Onlinestore“, lautet Rorsteds Credo.

Gedemütigte Händler

Bei den großen Händlern lässt er sich nicht blicken, was diese als Demütigung empfinden. Geschäfte klagten im Vorjahr, dass sie mit begehrten neuen Artikeln erst Wochen nach dem Online-Verkaufsstart beliefert werden – was eine Sprecherin auch bestätigte, mit dem achselzuckenden Zusatz, es stehe ja jedem Händler frei, einen eigenen Netzvertrieb zu starten. Ein besonderer Affront: Die Trikots der deutschen Nationalmannschaft waren in den ersten beiden Wochen nur auf der Adidias-Internetseite, der App und in eigenen Läden erhältlich.

Nun aber lenkt das Management ein wenig ein. Über das „Handelsblatt“ macht Vertriebschef Roland Auschel ein Friedensangebot: Natürlich löse der forsche Kurs „Spannungen aus“, künftig werde man die Partner in die E-Commerce-Aktivitäten stärker einbinden. Vorbild ist eine Kooperation mit der US-Kette Footlocker. Für ein Basektballevent in Los Angeles tauschten die Partner Daten aus und adressierten gemeinsam sportbegeisterte Jugendliche.

Getrieben von Nike

Hinter den versöhnlichen Signalen dürfte die Einsicht stehen, dass sich auch ein Gigant wie Adidas einen Dauerkonflikt mit seinen Händlern nicht leisten kann. Denn immerhin sorgen sie trotz Onlineexpansion immer noch für fast 90 Prozent des Konzernumsatzes. Aber die Händler reagieren laut "Handelsblatt" mit Skepsis: Sie könnten "kein Entgegenkommen erkennen", heißt es hinter vorgehaltener Hand.

Freilich wird die Nummer Zwei in globalen Sportartikelmarkt von außen getrieben – von Nike, der Nummer Eins. Die Amerikaner forcieren ebenfalls den Direktvertrieb, sowohl im Netz als auch über stationäre Eigengeschäfte. Und diese Schiene sorgte im jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr für 90 Prozent des Wachstums.