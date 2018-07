Gebrüder Weiss expandiert in Deutschland

Das Vorarlberger Speditionsunternehmen Gebrüder Weiss hat seinen größten Deutschland-Standort in Esslingen (Baden-Württemberg) um ein Air & Sea-Büro erweitert. Ansprechen will das Familienunternehmen damit vor allem Unternehmen aus der starken Wirtschaftsregion Rhein-Neckar, teilte Gebrüder Weiss am Montag mit.

Diese könnten nun aus Landverkehr, Lust- und Seefracht kombinierte Dienstleistungen in Anspruch nehmen. "Unsere Geschäfte in den Bereichen Luft- und Seefracht entwickeln sich so gut, dass wir in Deutschland weiter investieren möchten", sagte Andreas Kayser, Landesleiter Air & Sea Deutschland bei Gebrüder Weiss. Neben Esslingen verfügt das Unternehmen über vier weitere Air & Sea-Büros in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München.

Alle fünf Standort sollen nun auch personell verstärkt werden. Seit Anfang 2018 sind in der Sparte bereits 80 Mitarbeiter beschäftigt.

(APA)