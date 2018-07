Linde verkauft Amerika-Geschäfte an Messer und CVC

Der Industriegasekonzern Linde verkauft im Zuge der geplanten Fusion mit Praxair einen Großteil seines Amerika-Geschäfts an den deutschen Konkurrenten Messer. Der hessische Gasekonzern und sein Partner CVC übernehmen für umgerechnet 2,8 Milliarden Euro Firmenteile in Nordamerika und Südamerika, wie Linde am Montag mitteilte. Damit wollen Linde und Praxair Bedenken der Wettbewerbshüter gegen ihre geplante Mega-Fusion zum weltgrößten Hersteller von Industriegasen ausräumen. Aus dem gleichen Grund hatte Praxair bereits der japanischen Taiyo Nippon Sanso den Zuschlag für große Teile seines Europa-Geschäfts erteilt. Linde bekräftigte am Montag, die Fusion solle im zweiten Halbjahr vollzogen werden.

(Reuters)