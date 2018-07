EasyJet hebt Gewinnprognose

Das Geschäft mit dem Fliegen brummt - ungeachtet aller Probleme mit Flugausfällen und Verspätungen: Die zweitgrößte Billig-Airline Europas, die britische Easyjet, hebt deshalb ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 (Ende September) an. Trotz höherer Treibstoff- und Anlaufkosten am Flughafen Berlin-Tegel soll der um Sonderposten bereinigte Vorsteuergewinn voraussichtlich 550 bis 590 Mio. Pfund (619,9 bis 665 Mio. Euro) erreichen, teilte die Airline am Mittwoch mit.

Noch im Mai hatte das Unternehmen mit 530 bis 580 Mio. Pfund gerechnet. Zu den optimistischeren Erwartungen von Easyjet-Chef Johan Lundgren tragen vor allem kräftig steigende Passagierzahlen und Ticketerlöse bei. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni beförderte Easyjet 24,4 Millionen Fluggäste und damit gut neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zudem waren die Flugzeuge besser gefüllt. Je Fluggast nahm Easyjet fast sechs Prozent mehr ein als im Vorjahr. Der Umsatz stieg dabei um 14 Prozent auf 1,6 Mrd. Pfund.

EasyJet hat seit dem Vorjahr auch in Wien eine eigene Flugbasis. Damit haben sich die Briten ein Standbein in Europa für die Zeit nach dem Brexit gesichert. Das Ausscheren aus der EU hat für Fluglinien äußerst negative Auswirkungen, was Start- und Landerechte betrifft.

(dpa)