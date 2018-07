T-Mobile Austria braucht eine fünfte Geschäftsführerin

Die in Trier geborene Sabine Bothe (45), seit Jänner Personalchefin bei T-Mobile Austria, zieht ab ersten August als fünftes Mitglied in die Geschäftsführung des Mobilfunkers ein. Als CHRO (Chief Human Resources Officer) verantworte sie die Personalagenden, u.a. die des Zusammenschlusses von T-Mobile Austria und des Kabelnetzbetreibers UPC Austria, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Bothe bringt 18 Jahre Führungserfahrung in mehreren Konzernen, darunter Deutsche Telekom und Deutsche Luthansa, mit. Seit 2006 lebt die promovierte Juristin in Österreich und ist Mutter dreier Söhne.

