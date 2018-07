Jeansfirma True Religion Austria (Parndorf) in Konkurs

Am Landesgericht Eisenstadt wurde der Konkurs über die True Religion Brand Jeans Austria GmbH eröffnet. Ihren Sitz hatte die Firma zuletzt im Designer Outlet Parndorf. Historische Adressen werden in Österreich in Wien 1 (Brandstätte) und 22 (Wagramer Straße) angeführt. Nach Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV Europe) müssen sowohl die Insolvenzursachen und aktuelle Vermögensverhältnisse als auch die aushaftenden Schulden und die Zahl der Gläubiger erst überprüft werden. Laut Insolvenzgericht wurde der Konkurs von einer Gläubigerin beantragt. Der Konkurs wird aus jetziger Sicht als geringfügig angesehen. In die Insolvenzdatei wurde das Verfahren heute, Mittwoch, eingetragen. Wirksam wird die Konkurseröffnung mit 19. Juli (Donnerstag).

True Religion vertreibt auch in eigenen Stores die gleichnamige US-Marke und hat vor Jahren Popstars als Werbeträger für die damals recht hochpreisigen Jeans vor den Karren gespannt. 2012 wurde in Österreich ein Geschäft eröffnet, damals in der Wiener City in der Brandstätte. Zuletzt wurde das Geschäft in Parndorf betrieben.

Nach Firmencompass-Daten gehört die österreichische Firma der deutschen True Religion Brand Jeans Germany GmbH in Düsseldorf. Seit Jahresbeginn 2018 gehört die deutsche Gesellschaft der Unifa-Gruppe, die davor schon seit 2010 mit einer Minderheit Joint-Venture-Partner des amerikanischen Denim-Brands True Religion Apparel Inc. war, wie Textilbranchenblätter berichtet haben. Als alleiniger Eigentümer der deutschen Firma wurde seit Beginn 2018 die Unifa unter CEO Reinhard Haase angegeben.

Zum Masseverwalter der österreichischen Vertriebsfirma wurde Rechtsanwalt Felix Stortecky (Jois/Burgenland) bestellt. Insolvenzforderungen können bis 1. Oktober angemeldet werden. Laut Landesgericht Eisenstadt handelt es sich um ein Hauptverfahren im Sinne der EU-Insolvenzordnung.

