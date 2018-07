Ein Schönheitschirurg, über den die AUA hässlich spricht

Marko Lens ist ein in Serbien durchaus bekannter Schönheitschirurg. Seit wenigen Tagen ist er auch einem Personenkreis geläufig, der mit Schönheitschirurgie so überhaupt nichts am Hut hat. Denn über Lens haben diverse Schweizer Zeitungen berichtet. Und in seiner Heimat hat es der Chirurg sogar auf die Titelseite des Wochenmagazins „Nedeljnik“ geschafft. Freilich nicht wegen irgendwelcher chirurgischer Sensationen oder sonstiger Erfolgsmeldungen. Die Berichte über Marko Lens handeln vielmehr von schwerer Diskriminierung und wüsten Beschimpfungen, die er beklagt. Begangen vom Bodenpersonal der Fluglinien AUA und Swiss in Belgrad. In Serbien herrscht helle Aufregung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.07.2018)