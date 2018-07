Opel schreibt erstmals seit Jahren schwarze Zahlen

Der Autobauer Opel schreibt erstmals seit Jahren wieder schwarze Zahlen. Wie die französische Konzernmutter PSA am Dienstag mitteilte, trugen Opel und die Schwestermarke Vauxhall im ersten Halbjahr zum Konzerngewinn bei. "Die Opel/Vauxhall-Teams beginnen, gute Ergebnisse zu liefern, um ein neues Opel/Vauxhall zu schaffen", erklärte PSA-Chef Carlos Tavares.

Laut den Halbjahreszahlen von PSA machten die beiden Schwestermarken einen Gewinn vor Steuern und Zinsen von gut 500 Mio. Euro bei einem Umsatz von knapp zehn Milliarden Euro. Das entspricht einer Marge von 5,0 Prozent. Zum Vergleich: Zusammen mit den anderen Marken Peugeot, Citroën und DS betrug die Marge 8,5 Prozent.

Nach den vielen Jahren, in denen Opel nur Verluste schrieb, sei die Erholung des Autobauers ein Beweis für dessen Potenzial - und das entgegen allen Erwartungen, wie PSA-Finanzvorstand Jean-Baptiste de Chatillon betonte. "Es ist erst der Anfang", fügte er hinzu. "Die Tochtergesellschaft muss sich jetzt weiter verbessern, um das Niveau der Gruppe zu erreichen". Opel gehört seit August vergangenen Jahres zu PSA. Wegen der harten Sparmaßnahmen haben bereits tausende Mitarbeiter das Unternehmen verlassen.

PSA-Gewinn steigt

Der PSA-Konzern setzte im ersten Halbjahr 38,6 Mrd. Euro um. Der Nettogewinn stieg von 1,5 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2017 auf 1,7 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2018. Damit übertraf PSA die Erwartungen der Analysten. Nach der Verkündung der Zahlen sprang die Aktie um rund zehn Prozent nach oben.

"Das erste Halbjahr 2018 war von starkem Gegenwind geprägt", sagte Tavares in einer Videokonferenz. Dazu zählten demnach "Wechselkursschwankungen, Rohstoffkosten, geopolitisches Chaos und regulatorische Unsicherheit".

Partnersuche für Entwicklungszentrum läuft

PSA führt auch weiter Gespräche mit möglichen Partnern für das Opel-Entwicklungszentrum in Rüsselsheim. "Bisher wurde nichts entschieden", sagte Finanzvorstand Jean-Baptiste de Chatillon am Dienstag. Er sprach von einer "Überkapazität" in dem Zentrum.

Namen potenzieller Partner könne er nicht nennen, sagte De Chatillon. Die Tageszeitung "Le Monde" hatte vier Branchendienstleister genannt: Die französischen Unternehmen Altran, Akka und Segula und das deutsche Unternehmen Bertrandt.

Das Entwicklungszentrum sei nicht nur für die Opel-Modelle zuständig, es übernehme auch Aufgaben für den gesamten PSA-Konzern, sagte De Chatillon. Die Überlegungen, einen wesentlichen Teil des Zentrums möglicherweise an einen Dienstleister abzugeben, hatten zu erneuten Protesten der Belegschaft geführt. Nach Arbeitnehmerinformationen könnten dort 4.000 der etwa 7.000 Beschäftigten betroffen sein.

(APA/dpa/AFP)