Sporthändler Decathlon startet Ende August in Österreich

Lange Zeit zeigte sich der französische Sporthändler Decathlon zum Eröffnungstermin des ersten Stores in Östereich wenig auskunftsfreudig. Nun lässt er die Katze aus dem Sack. Im August kommt in den österreichischen Sporthandel wieder Bewegung. Der französische Diskonter Decathlon wird Ende August seinen ersten Österreich-Standort in Vösendorf eröffnen, teilte das Unternehmen nun mit. Zum Erfolgsrezept von Decathlon gehören die Eigenmarken. Produkte anderer Marken würden nur auf Kundenwunsch oder wenn es zum Ausüben der Sportart erforderlich sei gekauft, hieß es. Ob die Franzosen damit bei den sportmarkenaffinen Österreichern Eindruck hinterlassen können, belibt abzuwarten.

Österreichische Kunden können aber ab sofort im Onlineshop einkaufen. Bisher mussten Österreicher über die deutsche Decathlon-Website bestellen. Mitbewerber Hervis bleibt gelassen. "Jeder Mitbewerber bringt zusätzliche Stimulanz. Aber die Aufregung um neue Mitbewerber ist generell übertrieben", sagte Hervis-Geschäftsführer Alfred Eichblatt zur APA. Hervis habe bereits in sechs Ländern Erfahrung mit Decathlon. Der Sporthändler, der zum Spar-Konzern gehört, ist neben Österreich auch in Slowenien, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Kroatien und Deutschland vertreten.

Größten Mitbewerber kommen aus Onlinegeschäft

Schon vor fast einem Jahr ist mit der norwegischen Kette XXL ein neuer Sportartikelhändler nach Österreich bekommen. Die Ankündigungen waren groß, aktuell gibt es drei Filialen. Im Herbst soll laut XXL-Homepage der nächste Standort in der Shopping City Seiersberg (Steiermark) aufmachen. XXL-Österreich-Chef Patrick Verwilligen kündigte im Herbst 2017 an, in fünf Jahren in Österreich die Nummer 1 sein zu wollen.

Für Hervis sind die größten Mitbewerber nicht etwa Decathlon oder XXL, sondern ausländische Onlinehändler. Der Markt wachse, da müsse man schauen, die sportaffinen Österreicher nicht ans Ausland zu verlieren. Getrieben werde das Marktwachstum vom Gesundheitsbewusstsein der Menschen und dem Wunsch, sportlich auszusehen. "Sport ist Mode. Jeder will heute sportlich auftreten", sagte Eichblatt.

Laut RegioData geben Österreicher und Touristen jährlich etwa 2,8 Mrd. Euro für Sportartikel und Sportbekleidung aus. In den Sporthandel selbst kommen davon rund 1,7 Mrd. Euro, der Rest fließt in andere Branche und zu Amazon & Co. In den vergangenen Jahren seien die Konsumausgaben für Sportartikel gestiegen, bestätigt auch Eichblatt. Abgesehen von Sportbekleidung und Sneakern seien derzeit Stand-up-Paddle-Boards sowie Elektroräder und -scooter "der Renner".

Marktführer in Österreich ist Intersport.

