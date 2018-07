Hat Facebook seinen Zenit erreicht?

Menlo Park. Facebook ist doch verwundbar. Das hat die Reaktion der Aktie auf die jüngsten Quartalszahlen gezeigt. Die Aktie startete am Donnerstagnachmittag in New York mit einem Minus von 18 Prozent in den Handel. Ein Grund ist, dass Facebook in Europa Nutzer verloren hat. Zwar nicht viele, die Zahl der mindestens einmal im Monat aktiven User sank von 377Millionen auf 376Millionen. Bei den täglichen Nutzern gab es einen Rückgang von 282 Millionen auf 279 Millionen. Bei einem Unternehmen wie Facebook, das bis dato vor allem mit seinem starken Wachstum punkten konnte, reichte das aber, um die Aktionäre zu beunruhigen. Ein Grund für den Rückgang der Nutzerzahlen in Europa dürfte die EU-Datenschutzverordnung sei, die laut Facebook-Chef Mark Zuckerberg den Umsatz bisher allerdings nicht beeinträchtigt habe. Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 13,23 Mrd. Dollar, der Gewinn um 31 Prozent auf 5,1 Mrd. Dollar.

Monatelang schien es, als hätte das Unternehmen den Datenskandal um die Firma Cambridge Analytica überwunden. Facebook war im März unter Beschuss geraten, weil die Daten von Millionen Nutzern von Cambridge Analytica missbräuchlich verwendet worden waren, etwa im US-Wahlkampf. Der Skandal hatte die Facebook-Aktie ins Wanken gebracht, sie erholte sich aber wieder und erklomm am Mittwoch ein neues Allzeithoch. Dann wurden die Zahlen bekannt gegeben.

Aktie auf Stand von Jänner

„Das Ausmaß der Kursbewegung hat uns alle auf dem falschen Fuß erwischt“, sagte Neil Wilson, Chefanalyst des Onlinebrokers Markets.com. „Anleger hätten es aber kommen sehen müssen.“ Schließlich hätten Firmenangehörige – Gründer Mark Zuckerberg eingeschlossen – in den vergangenen Monaten Papiere im Gesamtvolumen von 3,8 Milliarden Dollar verkauft. Das war freilich nur ein Bruchteil dessen, das das Unternehmen am Donnerstag zeitweise an Börsenwert einbüßte, nämlich mehr als 100Milliarden Dollar. Kurz nach Handelsstart in den USA am Donnerstag betrug die Marktkapitalisierung von Facebook 515 Mrd. Dollar.

Für die Aktionäre bedeutet der jüngste Absturz vorerst ein Jammern auf hohem Niveau. Das Papier kostet jetzt in etwa so viel wie zu Jahresbeginn, seit dem Börsengang 2012 hat sich der Kurs fast verfünffacht.

Damals haben viele befürchtet, dass Facebook seine Werbeerlöse nicht mehr stark würde steigern können, da viele User auf das Smartphone umsteigen und Werbeanzeigen auf diesem nicht so viel Platz hätten wie auf einem PC. Auch schien die Aktie, die damals ein dreistelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) hatte, vielen überteuert. Seitdem ist der Gewinn noch stärker gewachsen als der Aktienkurs, inzwischen liegt das KGV bei 24. Die meisten Analysten sind Facebook noch gewogen, Bloomberg-Daten zufolge raten 42 zum Kauf, vier zum „Halten“ und zwei zum Verkauf. Im Schnitt sehen sie ein Kursziel, das um 20 Prozent über dem gegenwärtigen Kurs liegt.

Für den Rest des Jahres rechnet Facebook aber nur noch mit einstelligen Wachstumsraten. Mittelfristig werde sich die Gewinnmarge bei 30 Prozent einpendeln, nach zuletzt 44 Prozent.

Markets.com-Experte Wilson sieht im Wesentlichen zwei große Risken für Facebook. Der Datenskandal könnte die Werbeeinnahmen schmälern, und Kunden könnten dem Netzwerk den Rücken kehren.

Weltweit 2,23 Milliarden User

Weltweit wuchs die Zahl der monatlich aktiven Facebook-Nutzer noch, und zwar von 2,2 Milliarden auf 2,234Milliarden. Damit hat sich das Wachstum aber verlangsamt. 2,5Milliarden Menschen griffen auf mindestens eine App aus dem Facebook-Konzern zu. Dazu gehören auch die Fotoplattform Instagram und der Chatdienst WhatsApp. Instagram wuchs auf eine Milliarde monatliche Nutzer: von 600Millionen Ende des Vorjahres. Die beiden Messengerdienste von Facebook – Messenger und WhatsApp – hatten je mehr als eine Milliarde monatliche User.

Im Sog der Facebook-Aktie gaben zunächst auch die Papiere von Amazon, der Google-Mutter Alphabet und von Netflix nach. Erst vergangene Woche hatte der Video-on-Demand-Anbieter Netflix den Markt schockiert und war im zweistelligen Prozentbereich abgestürzt, weil man zwar Umsatz, Gewinn und Kundenzahl steigern konnte, aber eben nicht so kräftig wie erwartet. (b. l./ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2018)