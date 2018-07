Wein & Co geht an Hamburger Weinhändler

Wein & Co wird bald in deutscher Hand sein. Der Hamburger Weinhändler Hawesko übernimmt das österreichische Unternehmen, Gespräche wurden bereits länger geführt. Die Marke Wein & Co soll erhalten bleiben, ein Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben.

Haweseko ist in Wien unter der Marke Wein Wolf seit 20 Jahren im Großhandel tätig. Der Name geht auf die frühere Bezeichnung Hanseatisches Wein & Sekt Kontor zurück - ist mit einem Jahresumsatz von rund 500 Millionen Euro fast zehnmal so groß wie Wein & Co, das heuer sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Das österreichische Unternehmen betreibt 20 Filialen und beschäftigt rund 280 Mitarbeiter.

In einer Aussendung teilte die in Frankfurt börsenotierte Hawesko mit, dass sie von einmaligen, in der Planung für 2018 bisher noch nicht berücksichtigten Integrationskosten in Höhe eines mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrags ausgeht. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch Aufsichtsbehörden. Der endgültige Abschluss wird zu Beginn des vierten Quartals 2018 erwartet.

Der Vorstand des deutschen Interessenten hatte bereits im Frühjahr bekanntgegeben, in Verhandlungen über einen Mehrheitserwerb der Wein & Co Handelsgesellschaft mit Sitz in Vösendorf zu treten und mit der Sichtung der Bücher zu beginnen. Erste Gerückte gab es bereits vor einem halben Jahr.

Gründer gab Rückzug aus Geschäftsführung bekannt

Von Gründer und Eigentümer von Wein & Co, Heinz Kammerer, gab im Mai bekannt, sich per 1. Juli aus der Geschäftsführung zurückzuziehen. Kammerer kommentiert den Verkauf so: "Wein & Co hat sich in den letzten 25 Jahren zu einem der erfolgreichsten Fine-Wine-Konzepte und zum klaren Marktführer in Österreich entwickelt. Auf das Erreichte bin ich sehr stolz. Jetzt ist es aber an der Zeit, den Staffelstab an eine neue Generation zu übergeben. Mit Hawesko steigt einer der erfahrensten und erfolgreichsten Weinhändler Europas bei Wein & Co ein und ich bin mir sicher, dass das der ideale Partner für eine langfristige und nachhaltig erfolgreiche Zukunft des Unternehmens ist."

(Red.)