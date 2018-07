Russlands zweitgrößter Gaskonzern Novatek schreibt Geschichte

Zum ersten Mal in der Geschichte der Nordostpassage hat dieser Tage ein Tanker (mit Flüssiggas) diesen Weg ohne Eisbrecher Richtung Beringstraße und weiter nach China durchfahren. Novatek wird Russland zum ernstzunehmenden Spieler auf dem Flüssiggasmarkt machen. Seltsam ist nur eines: Der Konzern steht auf der US-Sanktionsliste, beliefert aber die USA ebenso. Und das aus einem kuriosen Grund. Es war ein denkwürdiges Ereignis, als die russischen Gastanker „Wladimir Rusanow“ und „Eduard Toll“ am 17. bzw. 18. Juli in China eintrafen. Am 25. bzw. 27. Juni waren sie vom Hafen Sabetta auf der Halbinsel Jamal, 71 Grad und 16 Minuten nördlicher Breite, gestartet. Etwas mehr als drei Wochen brauchten sie für die Fahrt durch die russische Nordostpassage Richtung Beringstraße und weiter in den Süden. Und schon am morgigen Dienstag sollte der dritte Tanker „Christophe de Margerie“, benannt nach dem in Moskau verunglückten Chef des französischen Konzerns Total, in China eintreffen.