Vögele muss Insolvenz anmelden - und arbeitet weiter am Rettungsplan

Thomas Krenn verhandelte bis zur letzten Minute mit den Investoren. Am Ende war die Zeit aber zu knapp. Heute, Dienstag, musste seine Modekette Charles Vögele Insolvenz anmelden.

Betroffen sind rund 1000 Mitarbeiter - 711 davon in Österreich, weitere 300 in Slowenien und Ungarn. Ihr Chef bleibt optimistisch: "Die Chance lebt nach wie vor. Uns ist einfach die Zeit ausgegangen", sagt er zur "Presse". "Die Verhandlungen sind nicht abgebrochen und gescheitert - das ist ein großer Unterschied."

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machten aber die Eröffnung des gerichtliches Sanierungsverfahrens unumgänglich. Konkret stehen laut Kreditschutzverband KSV1870 bei der österreichischen Charles Vögele GmbH Passiva in Höhe von 33 Mio. Euro Aktiva von 13 Mio. Euro gegenüber.



Dazu kommt laut KSV-Experten Georg Ebner erschwerend hinzu, dass im August Löhne und bisher gestundete Urlaubsgelder zu zahlen gewesen wären – was den 31. Juli zu einer natürlichen Frist machte, auf die in den vergangenen Tagen und Wochen hingearbeitet wurde. Zusätzlich wurden in Folge der Pleite der Mutter die Warenlieferungen an die Töchter in Österreich, Slowenien und Ungarn gestoppt. Die 102 heimischen Filialen und 37 weitere in ihren zwei Nachbarländern bekommen aktuell keine neue Mode mehr in ihre Regale.

Verhandlungen mit Käufer läft weiter

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens will Krenn nun fortsetzen, was er seit Bekanntwerden der Insolvenz der Schweizer Mutter Anfang Juni probiert hat: "die sehr weit fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Investorenlösung" weiterführen. Es gebe nach wie vor mehrere Gesprächspartner, aber einen, der „konkrete Hoffnungen weckt“. Im Vergleich zur anderen Option - einem Konkurs mit anschließendem Verkauf der einzelnen Standorten an diverse Interessenten - sei das die bessere Lösung. Supermarktketten wie Spar und Hofer, aber auch Mitbewerber aus dem Modehandel wie Fussl oder die niederländische Kette Miller & Monroe wurden als Käufer gehandelt. Aber keiner wollte das Gesamtpaket haben.

Handel: Die größten Pleiten seit 1992

Weiter verhandelt wird auch für die Schwesterfirmen in Slowenien mit elf Filialen und Ungarn mit 26 Filialen. Die beiden Märkte, die neben Österreich vom einst europaweiten Schweizer Textilimperium Charles Vögele übrig geblieben sind, werden aus der CEE-Zentrale in Kalsdorf nahe Graz geleitet. Auch dort will Krenn möglichst viele Filialen an einen Investor verkaufen.

"Bestmögliche Sicherung der Arbeitsplätze"

Jetzt gehe es um die "bestmögliche Sicherung der Arbeitsplätze". Die Belegschaft hätte in den vergangenen Wochen trotz des nach wie vor gestundeten und ausstehenden Urlaubsgeld ein extrem loyales Verhalten an den Tag gelegt.

Wie viele Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze behalten können und wie viele Filialen am Ende geöffnet bleiben, werde sich schnell entscheiden müssen, sagt Ebner vom KSV1870. „In zwei bis drei Wochen muss eine Entscheidung fallen.“ Denn noch sind die Filialen geöffnet - und solange das der Fall ist, sind die laufenden Kosten hoch. Kosten, die bei Scheitern der Verhandlungen mit dem rettenden Investor aus der Insolvenzmasse zu zahlen sind. Der potenzielle Käufer werde sich also rasch in Abstimmung mit dem Masseverwalter klar werden müssen, welche Filialen er behalten – und welche er lieber aufgeben will.

(loan)