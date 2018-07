Welser Obstgroßhändler Zeilberger pleite - 48 Jobs betroffen

Über das Vermögen des oberösterreichischen Großhandelsunternehmens Zeilberger fruit-service ist am Dienstag am Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Passiva von rund 7,2 Mio. Euro stehen Aktiva von etwa 4,7 Mio. Euro gegenüber. Betroffen sind rund 48 Dienstnehmer und circa 220 Gläubiger, teilten KSV1870 und AKV Europa in Aussendungen mit.

Als Insolvenzursache wird laut Schuldner "die zunehmende Konzentration im Handel und dem damit verbundenen wirtschaftlichen Druck" genannt. Dazu seien Auftragsrückgänge im Lebensmittelhandel bei gleichzeitigem Margenverlust gekommen. Das laut KSV1870 im Jahr 1934 gegründete Unternehmen sei eines der führenden Großhandelsunternehmen im Bereich Obst, Gemüse und Südfrüchte. Am Standort in Wels gebe es noch eine industrielle Früchteabpackungsanlage sowie eine Bananenreif-Anlage.

Die Entschuldung soll mittels Sanierungsplan erfolgen. Eine Quote von 20 Prozent zahlbar binnen 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplanes wird angeboten. Aus Sicht des AKV ist die Angemessenheit der Quote noch zu überprüfen "und auch die Quotenfälligkeit wird im Interesse der Gläubiger zu verbessern sein", heißt es in der AKV-Aussendung.

Der Sanierungsplan soll insbesondere durch die Fortführung der Teilbereiche Importhandel, Bananenreifung, Geschäftsführung, Rechnungswesen sowie Technik/Organisation finanziert werden. Bezüglich der selbstständigen Bereiche Fuhrpark, Lager Wels, Logistik, Großhandel Gastro, Filiale Wien und allgemeine Verwaltung sei eine Schließung angedacht.

(APA)