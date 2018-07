Mehr Geld für Ryanair-Piloten

Wien. Erst am Montag haben die deutschen Piloten der Ryanair per Urabstimmung für Streiks gestimmt. Der seit Monaten schwelende Arbeitskampf bei Europas größter Billigairline, der in den vergangenen Tagen in mehreren Streiks gipfelte, könnte sich daher noch verschärfen. Anders als bisher gibt sich Ryanair-Boss Michael O'Leary kompromissbereit: „Am Ende des Tages müssen wir uns mit den Gewerkschaften und unseren Piloten verständigen, und solange sie gesunden Menschenverstand haben, werden wir Vereinbarungen treffen“, sagt O'Leary am Dienstag in Wien. Um doch noch nachzulegen: „Wenn Sie Streiks um der Streiks willen haben wollen, dann können sie Streiks haben. Aber Sie werden feststellen müssen, dass sich nicht nur Flugzeuge, sondern auch Arbeitsplätze bewegen.“

O'Leary hat als Reaktion auf die Streiks der irischen Piloten sowie der Flugbegleiter in Italien, Spanien, Portugal und Belgien gedroht, Flugzeuge auf den stark wachsenden polnischen Markt zu verlegen, was Jobstreichungen in Irland zur Folge hätte. Die Streikkosten bezifferte er als gering.

In den nun anstehenden Verhandlungen hat O'Leary ein starkes Argument, das einen Kompromiss beschleunigen könnte. „Wir haben ein Zugeständnis für eine 20-prozentige Gehaltserhöhung für alle Piloten gemacht“, kündigte er an. Bei 4000 Piloten sind das – gemessen am Jahresgehalt von 180.000 bis 220.000 Euro pro Capt'n und bis zu 120.000 Euro für Kopiloten – rund 130 bis 150 Mio. Euro. Das kann Ryanair trotz der leicht auf 1,25 bis 1,35 Mrd. Euro zurückgenommenen Gewinnprognose verkraften.

Ebenso die 150 Mio. Euro Verlust, die die Tochter Laudamotion heuer machen dürfte. 2019 soll das Minus unter 50 Mio. Euro liegen. 2020 erwartet Laudamotion-Geschäftsführer Andreas Gruber, die Gewinnschwelle erreichen zu können. Im nächsten Sommer wird die Flotte aufgestockt, in Wien von acht auf zehn Maschinen, und das Streckennetz ausgebaut.

Die anderen Billigairlines in Wien, wie Wizz Air und Level, erachtet O'Leary nicht als Gefahr: Ryanair habe um 50 Prozent niedrigere Kosten pro Sitz als die Konkurrenz, Laudamotion ebenso. Und was die steigenden Kerosinkosten betreffe, profitiere Laudamotion vom Hedging bei Ryanair: 40 Prozent des bis 2020 benötigten Kerosins seien schon gekauft. „Laudamotion wird in Wien die Nummer eins der Billigairlines“, ist O'Leary überzeugt. „Zwei Millionen Buchungen in den ersten zwei Monaten können nicht irren.“ (eid)

