AT&S überrascht positiv, Aktie steigt

Wien. AT&S hat wieder einmal für Überraschungen gesorgt. Die jüngsten Quartalszahlen des steirischen Leiterplattenherstellers gefielen den Anlegern so gut, dass die Aktie am Dienstagnachmittag zeitweise 13 Prozent im Plus lag.

Und die Aktionäre von AT&S sind Höhen und Tiefen gewöhnt. Jahrelang schwächelte die Aktie, weil das Unternehmen im chinesischen Chongqing mit Anlaufschwierigkeiten und hohen Kosten zu kämpfen hatte. Im Vorjahr setzte die Erholung ein, und das AT&S-Papier war mit einem Plus von 150 Prozent eine der besten Aktien an der Wiener Börse. Im vergangenen März erfolgte die Aufnahme in den ATX. Das Unternehmen legte weiter gute Zahlen vor, der Markt erwartete sich aber bereits mehr: Seit Jahresbeginn ist die AT&S-Aktie eine der schwächsten im ATX. Am Dienstag holte sie aber kräftig auf.

Zusätzliche Kapazitäten im chinesischen Chongqing hätten positiv auf Umsatz und Ergebnis gewirkt, die Investitionen der letzten Jahre hätten Früchte getragen, heißt es nun. Der Umsatz im ersten Geschäftsquartal (per Ende Juni) legte im Jahresabstand um 11,2 Prozent auf 222,1 Mio. Euro zu. Der Anstieg der Erlöse resultierte aus zusätzlichen Kapazitäten der Werke in Chongqing in China, die sich ein Jahr davor teils noch in der Anlaufphase gefunden haben, sowie einer generell sehr guten Nachfrage nach IC-Substraten (das sind Verbindungselemente zwischen Prozessoren und Leiterplatten), heißt es. Doch wirkten sich Wechselkurse, vor allem der schwächere Dollar, mit 11,5 Mio. Euro negativ auf die Umsätze aus.

Investitionen rechnen sich

Das Ebit (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wuchs um 75,4 Prozent auf 52,0 Mio. Euro und damit stärker als erwartet. Die laufende Periode reflektiere die erfolgreich umgesetzten Effizienz- und Produktivitätsverbesserungen der letzten Quartale für die Standorte in Chongqing und Shanghai, erklärte AT&S. Das Betriebsergebnis (Ebit) drehte von minus 3,4 Mio. Euro auf plus 18,3 Mio. Euro, auch das lag über den Erwartungen.

Das Management hielt an seinem Ausblick für 2018/19 fest: Der Umsatz soll um etwa sechs Prozent steigen, die Ebitda-Marge soll sich von 20 auf 23 Prozent verbessern – basierend auf einem stabilen Markt- und makroökonomischen Umfeld sowie unterjährig gleichbleibenden Wechselkursen. Aufgrund der guten Entwicklung im ersten Quartal erwartet AT&S aber jetzt, das obere Ende der Bandbreiten zu erreichen. (b. l./ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2018)