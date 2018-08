Laudamotion: Kollektivvertrag-Abschluss "so rasch wie möglich"

Bei den Verhandlungen über einen Kollektivvertrag (KV) für die 650 Mitarbeiter der österreichischen Ryanair-Tochter Laudamotion will das Unternehmen - ungeachtet des Drucks der Gewerkschaft - die letzten Hürden nehmen. Die Gewerkschaft hatte der "Presse" gegenüber Betriebsversammlungen angekündigt, falls ein Entwurf nicht bis heute Donnerstag vorliegen sollte. "Es gibt eine Basis, der Entwurf wird heute am Nachmittag mit dem Betriebsrat besprochen", sagte Laudamotion-Pressesprecherin Milene Platzer am Donnerstag zur APA. Einen Abschluss solle es "so rasch wie möglich" geben, so die Sprecherin. "Wir sind bemüht, und der Betriebsrat natürlich auch". Es gebe ein gutes Einvernehmen.

Auch die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) betonte am Donnerstag, mit der Geschäftsführung in konstruktiven Gesprächen zu sein. "Daher gehen wir davon aus, dass heute der Entwurf kommt", sagte Daniel Gürtler zur APA.

Laut Gewerkschaft gibt es morgen, Freitag, einen weiteren Verhandlungstermin. Ein Verhandlungsergebnis müsse es da noch nicht unbedingt geben, aber "wir wollen zeitnah einen KV-Abschluss", so Gürtler.

