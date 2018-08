Ryanair bleibt im Streikmodus

Dublin/Wien. „Wo gestreikt wird, werden Flugzeuge abgezogen und Personal wird verlegt.“ Mit diesem Sager, der sich auf die Verlagerung von Fliegern in den wachsenden polnischen Markt bezog, hat Ryanair-Boss Michael O'Leary Anfang dieser Woche Öl ins Feuer gegossen und den Kampfgeist seiner Piloten noch mehr angestachelt.

Auf die größte Billig-Airline Europas, die 75 Prozent an der österreichischen Laudamotion besitzt, rollt nächste Woche die nächste große Streikwelle zu. Piloten in Belgien, Schweden und Irland wollen am 10. August die Arbeit niederlegen. Die Piloten in Irland, dem Heimland von Ryanair, werden dann binnen weniger Wochen zum fünften Mal dem Cockpit fernbleiben. Weil auch Flugbegleiter streikten, mussten bisher Hunderte Flüge gestrichen werden, Zigtausende Passagiere waren betroffen.

Auch in Deutschland und den Niederlanden droht die Situation zu eskalieren. In Deutschland will die Vereinigung Cockpit zu Wochenbeginn bekannt geben, ob die Piloten streiken. Sie hat Ryanair eine „allerletzte Frist“ bis Montag eingeräumt, um doch noch ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Zuvor haben die deutschen Piloten per Urabstimmung für einen Streik gestimmt.

Ryanair erklärte, das Unternehmen habe „wiederholt“ ein Treffen am 7. August angeboten, um den Streit beizulegen. Bedauerlicherweise habe die Gewerkschaft nicht angenommen.

Gehaltserhöhung für Piloten

Der Arbeitskonflikt bei Ryanair schwelt seit Monaten. Piloten und auch Flugbegleiter kämpfen um mehr Geld, aber auch generell bessere Arbeitsbedingungen. Ryanair wird vorgeworfen, nur deshalb so günstige Tickets anbieten zu können, weil das Personal dafür die Rechnung zahle. Die Airline weist dies zurück. O'Leary hatte am Dienstag bei seinem Besuch in Wien erklärt, man habe allen 4000 Piloten eine 20-prozentige Gehaltserhöhung angeboten. Derzeit würde ein Capt'n 180.000 bis 220.000 Euro pro Jahr verdienen.

Zuvor hatte O'Leary freilich auch angekündigt, die Flotte in Irland zu verkleinern, was den Abbau von 300 Stellen bedeutet. In Polen dagegen will Ryanair mehr Maschinen stationieren. Diese Ankündigung habe die Entschlossenheit der Piloten „nur noch verstärkt“, erklärte die Gewerkschaft.

Der auch bei der Tochter Laudamotion drohende Konflikt scheint indes beigelegt zu werden. Wie „Die Presse“ erfuhr, hat das Management den von der Gewerkschaft GPA-djp geforderten Entwurf für einen neuen Kollektivvertrag (KV) vorgelegt. Am Donnerstag wurde mit dem Betriebsrat verhandelt. Gestern, Freitag, war ein Termin mit der GPA-djp vorgesehen. Geplant war, den neuen KV für die 650 Mitarbeiter zu fixieren. „Aus Respekt vor Niki Laudas Gesundheitszustand wird es vor Montag keine Stellungnahmen zum Kollektivvertrag geben“, sagte GPA-Bundesgeschäftsführer Karl Dürtscher am Freitag. (eid/ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.08.2018)