We Work – im Klub der coolen Missionare

Saftbar, Wuzzler, Yogakurs und Gemeinschaftsgefühl – der Immobilienriese We Work baut sein Imperium auf dem Versprechen von Selbsterfüllung am Arbeitsplatz auf. Als Nächstes will er unsere Art zu kommunizieren, lernen und schlafen optimieren. Es ist eine heikle Milliardenwette. We Work will sie mit Kundendaten gewinnen.