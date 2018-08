Der traditionsreiche Salzburger Bekleidungshersteller Schneiders hat neue Eigentümer. 90 Prozent der Gruppe gehen an die Peter Wagner Holding (50 Prozent) und an Wolfgang Binder (40 Prozent), der auch Vorsitzender der Geschäftsführung wird. Alfons Schneider aus der Gründerfamilie bleibt an dem Unternehmen zu 10 Prozent beteiligt und steht weiterhin als Berater zur Verfügung, wie Schneiders am Montag mitteilte.

"Wir sind gekommen, um zu bleiben und investieren, um das Unternehmen für immer zu behalten", erklärten die beiden neuen Mehrheitseigentümer. Die beiden würden an die Marken Schneiders und Habsburg sowie an die Menschen im Unternehmen glauben und Wachstumspotenzial in den Marken und Märkten sehen, hieß es in der Aussendung.

Der neue Chef Binder (53) ist gebürtiger Oberösterreicher und "konnte mehrfach Textilunternehmen aus schwierigen Situationen heraus profitabel entwickeln", wurde betont. Unter anderem führte er die Quelle AG in Österreich und war für verschiedene europäische Textilmarken verantwortlich.

Die Schneiders Gruppe erzielt einen Jahresumsatz von rund 30 Mio. Euro und setzt sich vor allem aus den beiden operativen Salzburger Gesellschaften Schneiders Bekleidung GmbH und der Habsburg Kleidermanufaktur GmbH zusammen. Der Exportanteil beträgt den Angaben zufolge 85 Prozent. Beide Unternehmen produzieren und vertreiben In- und Outdoor-Bekleidung im modischen Segment sowie Trachten- und Jagdbekleidung. Die Gruppe hat 250 Mitarbeiter. Produkte werden über große Modehandelskonzerne, Facheinzelhändler, Onlinehandel und internationale Handelspartner verkauft. Das Unternehmen selbst definiert sein Zielpublikum im Premium-Segment.

Alfons Schneider aus der Gründerfamilie sei "optimistisch für die Zukunft und will seine Erfahrung und seine Kontakte einbringen".

Man wolle das Unternehmen für immer behalten, hieß es von Seiten der Investoren. Es gebe Wachstumspotenzial in den Marken und Märkten.

