Woher kommt das Gift für Hinrichtungen in den USA?

Nicht so in Nebraska. Für die letzte Hinrichtung in Nebraska im Jahr 1997 kam noch der elektrische Stuhl zum Einsatz. Am kommenden Dienstag jedoch hätte Carey Dean Moore als erster mittels Giftspritze hingerichtet werden sollen, weil er zwei Taxifahrer umgebracht haben soll. Doch nun will der deutsche Pharmakonzern Fresenius Kabi die Exekution verhindern. Das Unternehmen reichte am Dienstag eine Zivilklage ein: Der Bundesstaat Nebraska ist nach diesem Vorbringen auf illegale Weise in den Besitz der von dem Konzern hergestellten Substanzen gelangt, die in dem tödlichen Giftcocktail enthalten sein sollen.

Konkret plant das Gefängnis in Nebraska eine neue Kombination von vier Wirkstoffen zu verwenden, um Moore zu Tode zu bringen. Zuerst soll ihm das Beruhigungsmittel Diazepam und das synthetische Opiat Fentanylcitrat injiziert werden, dann das Mittel Cisatracurium, um die Muskeln zu entspannen, und Kaliumchlorid, damit das Herz zu schlagen aufhört.

Substanzen illegal bezogen

Der deutsche Konzern will aber in Erfahrung gebracht haben, dass die beiden letzten Substanzen aus Fresenius Kabi-Herstellung stammen. Mit seiner Klage will er nun erreichen, dass der zuständige US-Bundesrichter die Verwendung der beiden Präparate vorübergehend oder zumindest zeitweise untersagt.

Abgesehen davon wird das Gefängnis in Nebraska bald erklären müssen, wie es an die besagten Medikamente gekommen ist. Denn eines stellte der Konzern klar: Fresenius Kabi habe mit seiner Klage weder pro noch kontra Todesstrafe Stellung bezogen. Jedoch wolle man eines dezidiert nicht: dass seine Wirkstoffe verwendet werden, um Hinrichtungen – egal, wo – durchzuführen. Das ist auch der Grund, weshalb Fresenius Kabi generell bestimmte Medikamente an Vollzugsanstalten erst gar nicht verkauft. Daher muss jeder Großhändler, dem Cisatracurium und Kaliumchlorid verkauft werden, sich vertraglich verpflichten, keine Gefängnisse zu beliefern. Für Fresenius Kabi steht fest: Das Gefängnis in Nevada kann die Substanzen nur auf illegalem Weg bezogen haben. Während Nebraskas Justizminister bereits öffentlich versichert hat, dass die Injektionen rechtmäßig beschafft worden seien, schweigt besagte Justizvollzugsanstalt lieber. Sie weigert sich auch die Dokumente zu veröffentlichen, in denen die Lieferanten genannt werden.

Übrigens prallt Fresenius Kabi nicht das erste Mal mit dem Bundesstaat rechtlich aufeinander: 2015 haben Beamte eine Charge Kaliumchlorid erhalten, weil einer der Großhändler ganz offensichtlich einen Fehler gemacht hat. Sobald der deutsche Konzern davon erfuhr, forderte er die Behörde, die für den Strafvollzug zuständig ist, auf, die Medikamente zurückzugeben. Doch das geschah nie.

Sollte Nebraska vorgehabt haben, Produkte dieser Charge für die bevorstehende Hinrichtung zu verwenden, bekäme die ganze Angelegenheit zusätzlich Brisanz: Denn diese Medikamente sind bereits im Jänner 2017 abgelaufen.

Keiner will mehr liefern

Bis 2010 versorgte der amerikanische Hersteller Hospira sämtliche US-Justizanstalten mit Thiopental-Natrium, das für Giftspritzenhinrichtungen verwendet wird. Aus der EU darf diese Wirkstoffkombination seit 2011 nur mehr mit einer Sondergenehmigung ausgeführt werden, um zu verhindern, dass sie für Hinrichtungen in den USA verwendet werden kann. Diese Entwicklung führte auch bei Hospira zu einem Umdenken. Alsbald stellte auch das Unternehmen aus Illinois Thiopental nicht mehr für Hinrichtungen zur Verfügung und stellte die Produktion kurz darauf zur Gänze ein. Der Pharmakonzern Pfizer ließ sich dafür länger Zeit. Das US-Unternehmen gab als letzter von 26 Mitbewerbern, deren Präparate in den USA für die letale Giftdosis verwendet wurden, bekannt, seine Mittel nicht mehr zu diesem Zweck zu verkaufen. Auch Pfizer durfte zu dem Schluss gekommen sein, besser nicht mit dem Thema „Todesstrafe“ in Verbindung gebracht zu werden.

Carey Dean Moore hofft nun, dass seine Hinrichtung nicht nur aufgeschoben wird. Die Chancen stehen nicht schlecht: In Nevada verschob vergangenen Monat ein Richter eine Exekution auf unbestimmte Zeit. Der US-Medikamentenhersteller Alvogen hatte den Bundesstaat Nevada aus demselben Grund geklagt wie nun Fresenius Kabi Nebraska.

