Thyssen Krupp rutscht in Verlustzone

Düsseldorf. Guido Kerkhoff hat gewusst, dass er als Interimschef von Thyssen Krupp kein leichtes Erbe übernommen hat. Den Beweis dafür liefert das dritte Geschäftsquartal: Der Mischkonzern, der sein Stahlkerngeschäft gerade mit Tata Steel zusammenlegt, hat einen Nettoverlust von 131 Mio. Euro gemacht – nach 254 Mio. Euro Gewinn im Vorjahreszeitraum.

Neben einem Steueraufwand im Zusammenhang mit der Ausgliederung des Stahlgeschäfts belasteten vor allem der Anlagen- und der Schiffsbau das Ergebnis. Dort fehlen Aufträge, und zudem steigen Kosten für laufende Projekte. Weshalb es schon Anfang August eine Gewinnwarnung gab.

Nun senkte Kerkhoff auch den Ausblick für die erfolgsverwöhnte Aufzugsparte. Der Umsatz werde wegen negativer Wechselkurseffekte leicht unter dem Vorjahresniveau von 7,7 Mrd. Euro liegen. Bisher ging man von einem stabilen Wert aus. Auch das Ebit werde leicht unter dem Vorjahreswert liegen.

„Wir müssen uns in all unseren Geschäften deutlich verbessern“, sagte Kerkhoff am Donnerstag. Bis 2020/21 soll der jährliche Mittelzufluss (Free Cashflow) auf mindestens eine Mrd. Euro gesteigert werden. Außerdem dreht er an der Profitabilitätsschraube. Und das klingt dann so: „Da lässt sich nichts schönreden, insbesondere der Cashflow ist nicht zufriedenstellend, und das ist ein Zustand, der auf Dauer nicht tragbar ist.“ Und: „Unsere Margen sind nach wie vor von den Margen der jeweils besten Wettbewerber entfernt.“ Kerkhoff muss es wissen, er war und ist für die Finanzen des Konzerns zuständig.

Mit seinen klaren Vorgaben für alle Geschäftssparten kam Kerkhoff auch den Forderungen einiger aktivistischer Aktionäre nach. Auf deren Drängen war ja sein Vorgänger Heinrich Hiesinger vorzeitig ausgeschieden. Ob Kerkhoff nun die Investoren Elliott und Cevian besänftigen kann, wird sich zeigen. Eine neue Strategie für das deutsche Industrie-Schwergewicht muss nämlich erst gefunden werden.

Die Anleger sind jedenfalls in Wartestellung gegangen, die Thyssen-Aktie verbilligte sich um gut 2,5 Prozent. (eid/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2018)